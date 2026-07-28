Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα στην Αζοφική Θάλασσα

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εξοπλίσει πλοία μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα και άλλα προστατευτικά μέτρα για την προστασία των φορτίων στη Θάλασσα του Αζόφ, σύμφωνα με δημοσίευμα 

Δημήτρης Μάνωλης

Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα στην Αζοφική Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα και άλλα μέσα προστασίας στην Αζοφική Θάλασσα λόγω ουκρανικών επιθέσεων με drones.
  • Η εμπορική δραστηριότητα στην Αζοφική Θάλασσα έχει ανασταλεί για περίπου δύο εβδομάδες, επηρεάζοντας σημαντικά τις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών.
  • Προτείνονται μέτρα όπως θωράκιση πλοίων, επιβίβαση στρατιωτικών ομάδων και νηοπομπές με συνοδεία στρατιωτικών σκαφών για την ασφάλεια των φορτίων.
  • Η διακοπή ναυσιπλοΐας στα ρωσικά λιμάνια της Αζοφικής μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες εξαγωγών σιτηρών από 500.000 έως 1,5 εκατομμύριο τόνους τον μήνα.
  • Το κόστος των μέτρων προστασίας αναμένεται να βαρύνει εμπόρους και πλοιοκτήτες, οι οποίοι εμφανίζουν επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητα και το ύψος του κόστους.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εξοπλίσει πλοία μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα και άλλα μέσα προστασίας, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια των μεταφορών στην Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος και έγγραφα με σχετικές εισηγήσεις, οι προτάσεις συζητούνται ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η Αζοφική Θάλασσα αποτελεί κομβική διαδρομή για τις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών, καθώς μέσω αυτής διακινείται περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών αποστολών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή έχει ανασταλεί εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, έπειτα από επιθέσεις σε λιμάνια, πλοία και λιμενικές υποδομές.

Οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη επηρεάσει την αγορά σιτηρών. Η τιμή του σιταριού έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Τα μέτρα που εξετάζει η Μόσχα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρωσικές στρατιωτικές και συγκοινωνιακές αρχές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με εμπόρους σιτηρών και πλοιοκτήτες για την προστασία των φορτίων.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι η προσωρινή θωράκιση των φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου με: θωρακισμένες πλάκες, σάκους άμμου, δίχτυα προστασίας από drones, βάσεις για την τοποθέτηση πολυβόλων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβίβαση στρατιωτικών ομάδων στα πλοία κατά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού τους. Οι στρατιώτες, οπλισμένοι με τυφέκια Καλάσνικοφ και εξοπλισμένοι με θερμικές κάμερες ή συσκευές νυχτερινής όρασης, θα επιβιβάζονται στα λιμάνια της Αζοφικής Θάλασσας.

Μετά τη διέλευση από το Στενό του Κερτς, οι στρατιωτικοί θα αποβιβάζονται, παίρνοντας μαζί τους τον οπλισμό και τα πυρομαχικά.

Ένα ακόμη σενάριο προβλέπει ότι τα φορτηγά πλοία θα κινούνται σε νηοπομπές μεταξύ της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, συνοδευόμενα από στρατιωτικά περιπολικά σκάφη.

Επιπτώσεις στις εξαγωγές σιτηρών

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Logistic OS, η ναυσιπλοΐα στα ρωσικά λιμάνια της Αζοφικής έχει διακοπεί πλήρως.

Εάν οι περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ, η εταιρεία ερευνών αγοράς SovEcon εκτιμά ότι η Ρωσία ενδέχεται να χάσει εξαγωγές σιτηρών ύψους 500.000 έως 1,5 εκατομμυρίου τόνων τον μήνα.

Αντίθετα, η κίνηση στα ρωσικά λιμάνια βαθιών υδάτων της Μαύρης Θάλασσας έχει μειωθεί, αλλά οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν. Η Μόσχα επιχειρεί να ανακατευθύνει μέρος των φορτίων από την Αζοφική προς λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, προσφέροντας μεταξύ άλλων επιδοτήσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, από την περασμένη εβδομάδα έχουν διακοπεί και οι αναχωρήσεις πλοίων από τα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ρωσικές επιθέσεις.

Ποιος θα αναλάβει το κόστος

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κόστος των μετασκευών και της στρατιωτικής προστασίας αναμένεται να επιβαρύνει τους ίδιους τους εμπόρους και τους πλοιοκτήτες.

Ωστόσο, στον κλάδο επικρατεί επιφυλακτικότητα. Ορισμένοι πλοιοκτήτες και έμποροι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι το κόστος της θωράκισης των πλοίων θα είναι υπερβολικά υψηλό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:19ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν Κολομβιανή influencer στη μέση του δρόμου - Περίμενε με το αυτοκίνητό της στο φανάρι

17:18ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΑ: Πρόσκληση για εισαγωγή στη Σχολή Ικάρων 2026-27

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με φόντο την κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος καβγάς στη Βουλή μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Κυριαζίδη μετά το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» - «Ευχή της έδωσα», «Κανιβαλική επίθεση»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάγνωσης αδικημάτων και κατηγορουμένων - Στις 7 Σεπτέμβρη η συνέχεια της δίκης

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Deal-μαμούθ για το κοίτασμα «Κρόνος»: Η Κύπρος περνά στην εποχή του φυσικού αερίου - Total και ENI ανακοίνωσαν την επενδυτική απόφαση

17:00LIFESTYLE

«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ και ο «ρόλος» του Akyla

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ προς Ερντογάν: «Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη - Μην βρεθείτε στη θέση του Ιράν»

16:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το «απαγορεύεται» του (Γιώργου) Χατζιδάκι και το «απαγορεύεται το απαγορεύεται» του Μίκη Θεοδωράκη

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες ντροπής στη Βοσνία: Πυρπόλησαν βωμό - Έγραψαν «διάβολος με φούστα» στο άγαλμα της Παναγίας του Μετζουγκόριε

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κηδεύτηκε η 41χρονη διασώστρια - Απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

16:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple επιτρέπει πλέον τη μίσθωση iPhone όπως ενός αυτοκινήτου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας και της Νότιας Κορέας κάνουν «καρδούλες» και γίνονται viral

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα στην Αζοφική Θάλασσα

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγρότης έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το δικό του τρακτέρ

16:28ANNOUNCEMENTS

Από τα «κόκκινα» δάνεια στην επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: 12 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις οικισμών - «Ανέπτυξε μεγάλη δυναμική»

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Σε μια ώρα μπορώ να καταστρέψω τις γέφυρες, σε μια ημέρα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής

16:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι βλέπουν ο πάροχος ίντερνετ, οι ιστοσελίδες και οι διαφημιστικές εταιρείες για εσάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: 12 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις οικισμών - «Ανέπτυξε μεγάλη δυναμική»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού - Έκανε στόρι από τα δικαστήρια

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες ντροπής στη Βοσνία: Πυρπόλησαν βωμό - Έγραψαν «διάβολος με φούστα» στο άγαλμα της Παναγίας του Μετζουγκόριε

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Κηδεύτηκε η 41χρονη διασώστρια - Απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία – Οι λόγοι

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Φόβοι για πολλούς νεκρούς μετά την έκρηξη σε εμπορικό κέντρο – Βίντεο με σκηνές χάους

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ έπειτα από καταδίωξη - Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

15:56WHAT THE FACT

Μόλις έφτασες στο ξενοδοχείο; Μην κάνεις αυτό το λάθος στο check–in

15:54ΥΓΕΙΑ

H Johnson & Johnson προσφέρει $5,5 δισ. για να κλείσουν οι υποθέσεις που συνδέουν το βρεφικό ταλκ με καρκίνο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Εκκενώνονται 4 περιοχές – Επιχειρούν εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ