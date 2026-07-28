Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα στην Αζοφική Θάλασσα

Snapshot Η Ρωσία εξετάζει τον εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα και άλλα μέσα προστασίας στην Αζοφική Θάλασσα λόγω ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Η εμπορική δραστηριότητα στην Αζοφική Θάλασσα έχει ανασταλεί για περίπου δύο εβδομάδες, επηρεάζοντας σημαντικά τις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών.

Προτείνονται μέτρα όπως θωράκιση πλοίων, επιβίβαση στρατιωτικών ομάδων και νηοπομπές με συνοδεία στρατιωτικών σκαφών για την ασφάλεια των φορτίων.

Η διακοπή ναυσιπλοΐας στα ρωσικά λιμάνια της Αζοφικής μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες εξαγωγών σιτηρών από 500.000 έως 1,5 εκατομμύριο τόνους τον μήνα.

Το κόστος των μέτρων προστασίας αναμένεται να βαρύνει εμπόρους και πλοιοκτήτες, οι οποίοι εμφανίζουν επιφυλακτικότητα ως προς την αποτελεσματικότητα και το ύψος του κόστους. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εξοπλίσει πλοία μεταφοράς σιτηρών με πολυβόλα και άλλα μέσα προστασίας, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια των μεταφορών στην Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος και έγγραφα με σχετικές εισηγήσεις, οι προτάσεις συζητούνται ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η Αζοφική Θάλασσα αποτελεί κομβική διαδρομή για τις ρωσικές εξαγωγές σιτηρών, καθώς μέσω αυτής διακινείται περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών αποστολών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή έχει ανασταλεί εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, έπειτα από επιθέσεις σε λιμάνια, πλοία και λιμενικές υποδομές.

Οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη επηρεάσει την αγορά σιτηρών. Η τιμή του σιταριού έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Τα μέτρα που εξετάζει η Μόσχα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρωσικές στρατιωτικές και συγκοινωνιακές αρχές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με εμπόρους σιτηρών και πλοιοκτήτες για την προστασία των φορτίων.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι η προσωρινή θωράκιση των φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου με: θωρακισμένες πλάκες, σάκους άμμου, δίχτυα προστασίας από drones, βάσεις για την τοποθέτηση πολυβόλων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβίβαση στρατιωτικών ομάδων στα πλοία κατά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού τους. Οι στρατιώτες, οπλισμένοι με τυφέκια Καλάσνικοφ και εξοπλισμένοι με θερμικές κάμερες ή συσκευές νυχτερινής όρασης, θα επιβιβάζονται στα λιμάνια της Αζοφικής Θάλασσας.

Μετά τη διέλευση από το Στενό του Κερτς, οι στρατιωτικοί θα αποβιβάζονται, παίρνοντας μαζί τους τον οπλισμό και τα πυρομαχικά.

Ένα ακόμη σενάριο προβλέπει ότι τα φορτηγά πλοία θα κινούνται σε νηοπομπές μεταξύ της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, συνοδευόμενα από στρατιωτικά περιπολικά σκάφη.

Επιπτώσεις στις εξαγωγές σιτηρών

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Logistic OS, η ναυσιπλοΐα στα ρωσικά λιμάνια της Αζοφικής έχει διακοπεί πλήρως.

Εάν οι περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ, η εταιρεία ερευνών αγοράς SovEcon εκτιμά ότι η Ρωσία ενδέχεται να χάσει εξαγωγές σιτηρών ύψους 500.000 έως 1,5 εκατομμυρίου τόνων τον μήνα.

Αντίθετα, η κίνηση στα ρωσικά λιμάνια βαθιών υδάτων της Μαύρης Θάλασσας έχει μειωθεί, αλλά οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν. Η Μόσχα επιχειρεί να ανακατευθύνει μέρος των φορτίων από την Αζοφική προς λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, προσφέροντας μεταξύ άλλων επιδοτήσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, από την περασμένη εβδομάδα έχουν διακοπεί και οι αναχωρήσεις πλοίων από τα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ρωσικές επιθέσεις.

Ποιος θα αναλάβει το κόστος

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κόστος των μετασκευών και της στρατιωτικής προστασίας αναμένεται να επιβαρύνει τους ίδιους τους εμπόρους και τους πλοιοκτήτες.

Ωστόσο, στον κλάδο επικρατεί επιφυλακτικότητα. Ορισμένοι πλοιοκτήτες και έμποροι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι το κόστος της θωράκισης των πλοίων θα είναι υπερβολικά υψηλό.

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