Φωτιά στην Πάρο: 14 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις οικισμών

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο της Πάρου στις 28 Ιουλίου 2026, η οποία επεκτάθηκε λόγω ισχυρών ανέμων έως 7 μποφόρ.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 12 εναέρια μέσα (9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα) και συνεχείς ενισχύσεις πυροσβεστών από Νάξο, Σύρο και Πειραιά.

Έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγας, Ανερατζιά και Καμάρι προς την Αλυκή με εντολή μέσω μηνυμάτων 112.

Την επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς λόγω των δυσμενών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Σε μεγάλη κινητοποίηση έχει προχωρήσει η πυροσβεστική για να περιοριστεί η φωτιά που ξέσπασε περί τις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο Καμπί της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων με ριπές έως 7 μποφόρ, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ιωάννης Αρτοποιός, σημείωσε, πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί.

Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ διαρκώς καταφτάνουν στο νησί ενισχύσεις.

Διαρκείς ενισχύσεις στο νησί

Προς ώρας επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, περιλαμβανομένων και ενισχύσεων που κατέφτασαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.

Επίσης με ελικόπτερο μεταφέρονται πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον, με σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεταβαίνουν ο περιφερειακός διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη: 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης συντονίζει με ελικόπτερο ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκκενώσεις 4 περιοχών

Το 112 έστειλε αρχικά μήνυμα στις 14:54 για εκκένωση του Αγίου Χαράλαμπου, του Μπούγαδου και της Ανερατζιάς προς την Αλυκή.

Στη συνέχεια στις 15:35 εστάλη νέο SMS για εκκένωση του Καμαρίου προς την Αλυκή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στην Πάρο parianostypos

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