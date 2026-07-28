H J&J προσφέρει 5,5 δισ. για να κλείσουν οι υποθέσεις που συνδέουν το βρεφικό ταλκ με καρκίνο

Ο συμβιβασμός - μαμούθ αναμένεται να καλύψει 76.000 αξιώσεις και ενδέχεται να βάλει τέλος σε μια μακρά δικαστική διαμάχη

Διονυσία Προκόπη

H J&J προσφέρει 5,5 δισ. για να κλείσουν οι υποθέσεις που συνδέουν το βρεφικό ταλκ με καρκίνο
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Johnson & Johnson προτείνει συμβιβασμό ύψους έως 5,5 δισ. δολαρίων για την διευθέτηση 76.000 αγωγών που συνδέουν τη βρεφική πούδρα με ταλκ με καρκίνο των ωοθηκών.
  • Η εταιρεία αρνείται ότι το ταλκ στα προϊόντα της προκάλεσε καρκίνο και έχει ήδη αλλάξει τη σύνθεση της βρεφικής πούδρας της.
  • Η εταιρεία έχει διακόψει την παραγωγή βρεφικής πούδρας με ταλκ παγκοσμίως και αντικαθιστά το προϊόν με βάση το άμυλο καλαμποκιού.
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Στη διευθέτηση δεκάδων χιλιάδων αγωγών στις ΗΠΑ προσβλέπει η εταιρεία Johnson & Johnson (J&J), με την πρόταση συμβιβασμού ύψους έως 5,5 δισ. δολαρίων που κατέθεσε. Στο επίκεντρο της υπερδεκαετούς δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η βρεφική πούδρα της Johnson & Johnson και άλλα προϊόντα της που περιέχουν ταλκ και όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, προκαλούν καρκίνο των ωοθηκών.

Η J&J αρνείται ότι τα προϊόντα της με ταλκ προκάλεσαν καρκίνο και έχει ήδη αλλάξει τη σύνθεση της ευρέως χρησιμοποιούμενης βρεφικής πούδρας της. Ο αντιπρόεδρος νομικών υποθέσεων της εταιρείας, Erik Haas, δήλωσε τη Δευτέρα (27/07/2026) ότι οι κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και πως η J&J είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμό, ώστε να κλείσει οριστικά η υπόθεση. Η εταιρεία ανέφερε ότι η συμφωνία θα καλύπτει περίπου 76.000 υποθέσεις, δηλαδή τη μεγάλη πλειονότητα των εκκρεμών αγωγών που σχετίζονται με το ταλκ. Όπως ανακοίνωσε, θα καταβάλει έως 3 δισ. δολάρια το επόμενο έτος, ενώ δεν προβλέπονται πρόσθετες πληρωμές πριν από το 2028. Η πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή από τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν το 95% των αγωγών για καρκίνο των ωοθηκών, σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια, προτού οριστικοποιηθεί.

Ο Haas δήλωσε ακόμη, ότι η εταιρεία είναι πεπεισμένη πως τελικά θα δικαιωνόταν στα δικαστήρια, όπως συνέβη στις περισσότερες υποθέσεις που έχουν ήδη εκδικαστεί. Πρόσθεσε ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα επιτρέψει στην J&J να αφήσει πίσω της αυτή την υπόθεση και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Η ευθύνη για τη βρεφική πούδρα Johnson's εκτός Βόρειας Αμερικής ανήκει πλέον στην Kenvue, την πρώην μονάδα καταναλωτικών προϊόντων της J&J.

Οι πρώτες αγωγές κατά της J&J για τη βρεφική πούδρα με ταλκ είχαν κατατεθεί το 2009. Νωρίτερα φέτος, μέσα στον Ιούλιο, ομοσπονδιακό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση ευνοϊκή για την εταιρεία, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ενάγοντες μπορούν να αποδείξουν ότι το ταλκ ήταν η άμεση αιτία του καρκίνου των ωοθηκών.

Το ταλκ είναι ένα φυσικό ορυκτό που αποτελείται από μαγνήσιο, πυρίτιο, οξυγόνο και υδρογόνο. Είναι γνωστό για την απαλή υφή του και χρησιμοποιείται συχνά στις βρεφικές πούδρες. Η J&J βρέθηκε αντιμέτωπη με αγωγές από καταναλωτές και συγγενείς τους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα με ταλκ προκάλεσαν καρκίνο, επειδή ήταν μολυσμένα με αμίαντο. Το ταλκ εξορύσσεται από τη γη και συχνά βρίσκεται σε κοιτάσματα κοντά σε αμίαντο, ένα υλικό που είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο.

Το 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή και πώληση της βρεφικής πούδρας με ταλκ σε όλο τον κόσμο, δύο χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεών της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είχε αναφέρει τότε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου προϊόντων της, αποφάσισε να αντικαταστήσει πλήρως τη βρεφική πούδρα με ταλκ με προϊόντα που βασίζονται αποκλειστικά σε άμυλο καλαμποκιού.

(Με πληροφορίες από BBC, Guardian)

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