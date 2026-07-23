Το υπερβολικό βάρος συνδέεται με πάνω από 1 στους 10 καρκίνους, σύμφωνα με μελέτη

Υπερβολικό βάρος, κοιλιακό λίπος και κίνδυνος καρκίνου: Τι έδειξε μια νέα μελέτη.

Newsbomb

Το υπερβολικό βάρος συνδέεται με πάνω από 1 στους 10 καρκίνους, σύμφωνα με μελέτη
ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το υπερβολικό σωματικό βάρος μπορεί να ευθύνεται για περισσότερο από το 10% όλων των καρκίνων, ένα ποσοστό μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονταν κυρίως στον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).

Αυτό δεν σημαίνει ότι το βάρος από μόνο του προκαλεί καρκίνο ή ότι κάθε καρκίνος μπορεί να προληφθεί. Σημαίνει ότι το υπερβολικό σωματικό λίπος μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στο φορτίο του καρκίνου απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως, ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της μέσης και το κοιλιακό λίπος.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν 458.543 συμμετέχοντες στο UK Biobank χωρίς διάγνωση καρκίνου κατά την έναρξη της μελέτης. Παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα σχεδόν 12 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων 50.136 εξ αυτών ανέπτυξαν καρκίνο.

Οι ερευνητές συνέκριναν τον ΔΜΣ, την περίμετρο μέσης και την αναλογία μέσης-ισχίου. Χρησιμοποίησαν επίσης τυπικά όρια βάρους, τα οποία χωρίζουν τα άτομα από λιποβαρείς έως μεγαλύτερου σωματικού λίπους.

Χρησιμοποιώντας την καινούργια, πιο ολοκληρωμένη μέθοδο, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το 11,5% όλων των καρκίνων μπορεί να αποδοθεί στο υπερβολικό βάρος. Αυτό ήταν περισσότερο από το διπλάσιο της εκτίμησης (5,5%) που παράγεται από την τυπική μέθοδο που βασίζεται μόνο στον ΔΜΣ.

Γιατί η περίμετρος της μέσης άλλαξε την εκτίμηση;

Ο ΔΜΣ είναι χρήσιμος σε επίπεδο πληθυσμού, αλλά δεν δείχνει πού αποθηκεύεται το λίπος. Η περίμετρος μέσης και η αναλογία μέσης-ισχίου καταγράφουν καλύτερα το κεντρικό λίπος, το οποίο περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα και είναι πιο μεταβολικά ενεργό.

Το σπλαχνικό λίπος συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη χρόνια φλεγμονή, τις ορμονικές αλλαγές και τα ανώμαλα λίπη στο αίμα. Αυτές οι οδοί μπορεί να εξηγήσουν γιατί το κοιλιακό λίπος μπορεί να έχει σημασία πέρα από το συνολικό σωματικό βάρος.

Στην μελέτη, οι συμμετέχοντες με την μεγαλύτερη περίμετρο μέσης είχαν 27% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου από εκείνα με την μικρότερη.

γυναικα μετραει την περιμετρο μεσης με μια μεζουρα

Γιατί οι ερευνητές απέκλεισαν τις πρώιμες περιπτώσεις καρκίνου;

Ο αδιάγνωστος καρκίνος μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει απώλεια βάρους πριν εντοπιστεί. Εάν συμπεριληφθούν αυτές οι πρώιμες περιπτώσεις, τα άτομα με προκλινικό καρκίνο μπορεί να φαίνονται πιο λεπτά, κάνοντας το υπερβολικό βάρος να φαίνεται λιγότερο επικίνδυνο.

Για να μειωθεί αυτή η προκατάληψη, οι ερευνητές απέκλεισαν τους καρκίνους, που διαγνώστηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της παρακολούθησης, έως και 7 χρόνια. Αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ του σωματικού λίπους και του κινδύνου καρκίνου.

Πώς το υπερβολικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το υπερβολικό σωματικό λίπος μπορεί να αυξήσει την ινσουλίνη και τα σήματα ανάπτυξης που ομοιάζουν στην ινσουλίνη, να αυξήσει τη χρόνια φλεγμονή, να μεταβάλει τις ορμόνες φύλου -όπως τα οιστρογόνα- και να επηρεάσει την ανοσολογική λειτουργία.

Αυτοί οι μηχανισμοί συνδέονται με διάφορους καρκίνους, όπως του

  • μετεμμηνοπαυσιακού καρκίνου του μαστού
  • παχέος εντέρου
  • ενδομητρίου
  • νεφρού
  • ήπατος
  • παγκρέατος
  • χοληδόχου κύστης
  • οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος

Ο κίνδυνος εξακολουθεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο καρκίνου, το φύλο, την ηλικία και την κατανομή του λίπους.

Τι σημαίνει στην πράξη το εύρημα αυτής της μελέτης;

Ο κίνδυνος καρκίνου διαμορφώνεται από τη γενετική, την ηλικία, το περιβάλλον, τις λοιμώξεις, το κάπνισμα, το αλκοόλ, την πρόσβαση στον έλεγχο και τον παράγοντα ατυχίας. Ωστόσο, το βάρος, το μέγεθος της μέσης και η μεταβολική υγεία είναι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για πολλούς ανθρώπους.

Τα πρακτικά βήματα πρόληψης περιλαμβάνουν τη σωματική δραστηριότητα, τη φυτική διατροφή, τον περιορισμό του αλκοόλ, την αποφυγή του καπνίσματος, τη βελτίωση του ύπνου, τη διαχείριση του διαβήτη και της αρτηριακής πίεσης και την τήρηση των συστάσεων για τον έλεγχο του καρκίνου.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το υπερβολικό βάρος μπορεί να ευθύνεται για περισσότερους από 1 στους 10 καρκίνους. Αυτό δεν αποτελεί τελική απόδειξη, αλλά ενισχύει την υπόθεση ότι το κοιλιακό λίπος και η μεταβολική υγεία έχουν σημασία για την πρόληψη του καρκίνου.

Το συμπέρασμα είναι πρακτικό: μειώστε τον κίνδυνο όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε την ενοχή και συνδυάστε στρατηγικές υγιούς βάρους με προληπτικό έλεγχο, εμβόλια, αποφυγή καπνίσματος και μείωση του αλκοόλ.

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