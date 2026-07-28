Ιράν: Απαγχόνισε δύο διαδηλωτές - Κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία 4 αστυνομικών

Σε δύο νέες εκτελέσεις δια απαγχονισμού προχώρησε το Ιράν την Τρίτη.

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία τεσσάρων αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Mizanonline. ir, που συνδέεται με το δικαστικό σώμα της χώρας, ταυτοποίησε τους δύο ως τους Abolfazl Sepahi Badjani και Amir Hossein Safari Hosseinabadi, αναφέροντας ότι έβαλαν επίσης φωτιά σε αστυνομικό τμήμα και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια περιουσία στην πόλη Ισφαχάν, περίπου 250 μίλια νότια της πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

Οι δύο άνδρες είναι οι πιο πρόσφατοι που εκτελέστηκαν από τις χιλιάδες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Λίγο πριν από τις εκτελέσεις, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το κέντρο κράτησης σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει, με κάποιους να επιδιώκουν να σκαρφαλώσουν στους τοίχους της εγκατάστασης. Η αστυνομία επενέβη και διέλυσε τη συγκέντρωση ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές.

Les autorités iraniennes ont procédé à l’exécution de Abolfazl Sepahi Badjani et Amirhossein Safari Hosseinabadi condamnés pour leur implication dans le meurtre de quatre policiers lors des troubles survenus en janvier à Ispahan en Ira.



Les deux hommes ont participé directement… pic.twitter.com/VHWMQtbMqs — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) July 28, 2026

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι περισσότεροι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν θανατικές ποινές. Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και συνεχίστηκαν μέχρι τον Ιανουάριο αντιμετώπισαν σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας. Νωρίτερα, τον Ιούλιο, το Ιράν απαγχόνισε δύο άλλους άνδρες για την ίδια υπόθεση.

Το Ιράν εκτιμά τον αριθμό των νεκρών από τις διαδηλώσεις σε περισσότερους από 3.000. Ακτιβιστές οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 7.000.