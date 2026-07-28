Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Μπορώ να καταστρέψω γέφυρες και ηλεκτρικά εργοστάσια

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη για άμεσα αεροπορικά πλήγματα σε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Μπορώ να καταστρέψω γέφυρες και ηλεκτρικά εργοστάσια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με άμεσα αεροπορικά πλήγματα σε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας αν δεν υπάρξει συμφωνία.
  • Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ μπορούν να καταστρέψουν τις βασικές ιρανικές υποδομές, όπως γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε λίγες ώρες ή μία ημέρα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο στα Στενά, παρά τις πιθανές ιρανικές ναρκοθετήσεις.
  • Η καταστροφή των υποδομών θα επηρεάσει περίπου 91 εκατομμύρια Ιρανούς, αφήνοντάς τους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βασική οδική πρόσβαση.
  • Παρά τις απειλές, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά να αποφύγει μια τόσο καταστροφική στρατιωτική ενέργεια αν υπάρχει εναλλακτική λύση.
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Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, περιγράφοντας με λεπτομέρειες το πώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση να εξουδετερώσουν τις βασικές υποδομές της χώρας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψει και να ολοκληρώσει το έργο που άφησε στη μέση, η στοχοποίηση των ιρανικών υποδομών θα είναι άμεση και καταλυτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ εστίασε τη ρητορική του στις γέφυρες και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη χαώδη διαφορά ανάμεσα στον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή τους και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να καταστραφούν. Όπως τόνισε μια γέφυρα απαιτεί περίπου δέκα χρόνια δουλειάς για να κατασκευαστεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ολοκληρωτική καταστροφή των περισσότερων κρίσιμων γεφυρών της χώρας μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από δύο ώρες. Σημείωσε μάλιστα πως οι γέφυρες αποτελούν τα πιο χρονοβόρα έργα υποδομής, με τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος να ακολουθούν στη σχετική κατηγορία. Όσον αφορά τους σταθμούς ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι αρκεί μία μόλις ημέρα για να διαγραφούν πλήρως από τον χάρτη.

Ενώ τόνισε ακόμη ότι εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί συμφωνία, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο όρος Pickaxe.

Αναφερόμενος στη ναυτική παρουσία στην περιοχή, ο Αμερικανός ηγέτης ξεκαθάρισε πως την κυριαρχία στα Στενά την διατηρούν οι ΗΠΑ και όχι η Τεχεράνη. Όπως ανακοινώθηκε, η ιρανική πλευρά έχει τη δυνατότητα να ποντίσει ορισμένες νάρκες στη θαλάσσια ζώνη προκαλώντας αναστατώσεις στη ναυσιπλοΐα. Κι όμως, η συνολική επιρροή και ο έλεγχος παραμένουν στα αμερικανικά χέρια.

Οι νέες απειλές Τραμπ πάντως συνοδεύτηκαν από μια σαφή αναφορά στις αλλεπάλληλες συνέπειες που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία και η οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα ανάγκαζε περίπου 91 εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω του βασικού οδικού δικτύου. Αναγνώρισε πως μια τέτοια κατάσταση εμπεριέχει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία. Υποστήριξε ωστόσο ότι η ηγεσία στην Τεχεράνη γνωρίζει πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί αν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η απειλή για την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών λειτουργεί ως εργαλείο πίεσης προς την ιρανική πλευρά. Πάντως, παρά τις ξεκάθαρες αναφορές του ότι οι γέφυρες και τα εργοστάσια ενέργειας θα εξαφανιστούν κυριολεκτικά μέσα σε ελάχιστες ώρες, εξέφρασε την πρόθεσή του να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αν υπάρχει οιοσδήποτε τρόπος να αποφευχθεί μια τόσο σαρωτική στρατιωτική ενέργεια, ο ίδιος θα προτιμούσε να μην την υλοποιήσει.

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