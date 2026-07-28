Ιαπωνία: Φόβοι για πολλούς νεκρούς μετά την έκρηξη σε εμπορικό κέντρο – Βίντεο με σκηνές χάους

Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία, περίπου στις 16:27 τοπική ώρα. Μερικά λεπτά μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη στο μεγάλο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto στην πόλη Καμίμασιμα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του δεύτερου ορόφου.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν από το εμπορικό κέντρο σε νοσοκομεία, ενώ, όλοι είχαν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Ένωση Καμικάμιμασι. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν.

Το Fuji TV μετέδωσε ότι «έχουν επιβεβαιωθεί πολλοί νεκροί στο Aeon Mall Kumamoto, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό».

Ο τηλεοπτικός σταθμός Kumamoto Broadcasting ανέφερε ότι «εκτιμάται πως υπάρχουν πολλοί νεκροί και η ακριβής καταμέτρηση αναμένεται να χρειαστεί χρόνο», επικαλούμενος αξιωματούχους της περιφέρειας.

Το TBS μετέδωσε επίσης ότι «έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός θανάτων», ενώ, η επίσημη καταγραφή των θυμάτων βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, επικαλούμενο την Αστυνομία της περιφέρειας Κουμαμότο.

Η εταιρεία Aeon ανέφερε ότι αμέσως μετά τον σεισμό, ο κόσμος και οι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν έξω από το κτήριο και πως η έκρηξη σημειώθηκε στη συνέχεια. Η κατάσταση όλων των ατόμων που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ, τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται.

Αρκετά ιαπωνικά Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η έκρηξη σχετίζεται με εγκαταστάσεις υγραερίου (LP gas) που χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση καταστροφών, υποθέτοντας ότι ζημιές σε σωληνώσεις εξαιτίας του ισχυρότατου σεισμού μπορεί να προκάλεσαν ανάφλεξη.

Ωστόσο, αυτές οι αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν στο Aeon Mall Kumamoto υπήρχε τέτοια εγκατάσταση, ούτε αν συνδέεται με την έκρηξη.

Το κτήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με τμήματα της εξωτερικής επένδυσης να έχουν καταρρεύσει, μεταλλικά στοιχεία να έχουν παραμορφωθεί και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί γύρω από την εγκατάσταση.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ακούστηκε ισχυρός ήχος έκρηξης μετά τον σεισμό, ενώ, κάτοικοι της περιοχής είδαν λευκό καπνό να υψώνεται πάνω από το εμπορικό κέντρο.

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