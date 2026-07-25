Κύπρος: Η νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό - Πληροφορίες του ΡΙΚ για το τι θα επιδιώξει

Την επικαιροποίηση του πλαισίου λύσης που είχε παρουσιάσει στο Κραν Μοντανά το 2017 για το Κυπριακό, φέρεται να εξετάζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ.

Ανώτατη πηγή δήλωσε στο ΡΙΚ, όπως επικαλείται ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Κύπρου, κατά τις επαφές του στην Κύπρο, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να επιδιώξει τη διασφάλιση του υφιστάμενου διαπραγματευτικύ πλαισίου για να το κληροδοτήσει στον διάδοχό του, στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Ουσιαστκά, θα πρόκειται για μία ανανεωμένη εκδοχή του λεγόμενου «πλαισίου Γκουτέρες», το οποίο είχε κατατεθεί στις συνομιλίες του Κραν Μοντανά για το Κυπριακό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σύγκληση νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, η οποία θα είναι η τρίτη κατά σειρά προσπάθεια αυτού του τύπου.

Ωστόσο, για να προχωρήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει αφενός να ανάψουν το πράσινο φως η Αθήνα, η Λευκωσία και η Άγκυρα και αφετέρου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας μιας νέας πενταμερούς διάσκεψης.

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