Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία

Πρόκειται για ένα έργο που θα εκτείνεται σε μία τεράστια περιοχή 205.743 τ.μ

Γεώργιος Καλούμενος

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας και όχι μόνο, έχει προκαλέσει το γιγαντιαίο τουριστικό project ύψους 136,5 εκατ. ευρώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα «σκαριά» από την, ισραηλινών συμφερόντων, εταιρεία IDM Kalamata στην περιοχή Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία μεταξύ Καλαμάτας και Μεσσήνης και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο.

Πρόκειται για ένα έργο που θα εκτείνεται σε μία τεράστια περιοχή 205.743 τ.μ.. με την επένδυση να προβλέπει, στην έκταση των 200 αυτών στρεμμάτων, την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

Η ισραηλινή εταιρεία κατέθεσε μάλιστα τον επενδυτικό φάκελο του έργου στην Enterprise Greece, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση. Με στόχο δηλαδή να αδειοδοτηθεί με διαδικασίες «fast track» αλλά και να αξιοποιηθούν τα άρθρα 5 και 6 του νόμου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη φάση αναμονής της απόφασης της διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων για το αν τελικά θα ενταχθεί σε αυτές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, δυναμικότητας περίπου 300 κλινών, η οποία θα πλαισιώνεται από πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες.

Όπως αναφέρουν πολίτες και τοπικοί φορείς το γεγονός ότι το έργο μπαίνει στις στρατηγικές επενδύσεις δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να έχει προνομιακή μεταχείριση τόσο ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις, όσο και τη χρήση του αιγιαλού σε μία περιοχή πολύ μεγάλης έκτασης γεγονός που θα οδηγήσει στον αποκλεισμό των κατοίκων από την πρόσβαση στην παραλία.

Οι ίδιοι επίσης τονίζουν ότι τέτοιου είδους αναπτύξεις δεν στηρίζουν καθόλου την ντόπια επιχειρηματικότητα, καθώς οι τουρίστες παραμένουν «έγκλειστοι» στο all inclusive ξενοδοχείο και δεν βγαίνουν ούτε για μία βόλτα ώστε να επισκεφθούν τα τοπικά καταστήματα, όπως μίνι μάρκετ, ταβέρνες, μπουτίκ, καφετέριες κλπ.

Επιπλέον τοπικά μέσα και πολίτες της περιοχής καταγγέλλουν ότι η επενδυτική πρόταση μπήκε σε δημόσια διαβούλευση μόνο για δέκα μέρες η οποία έληξε στις 21/03/2026, με αρκετούς, ακόμα και σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, να εκφράζουν τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες τους.

Αλέξης Χαρίτσης: Βαφτίζουμε το real estate ως τουρισμό

Στο θέμα αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του και ο Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πώς «εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο το οποίο βαφτίζει τουρισμό το real estate. Είναι η δημιουργία τεραστίων οικιστικών δομών, χωριών ουσιαστικά πάνω στην παραλία, προς πώληση, γιατί αυτό είναι το επικερδές της υπόθεσης. Και εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με το πως γίνεται αυτή η εκχώρηση της δημόσιας γης και τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία».

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε για την ανάγκη ανάληψης θέσης από όλους για τέτοιου είδους επενδύσεις καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο που δημιουργεί «αβίωτες συνθήκες για τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο διαχείρισης δημόσιων φυσικών πόρων» ενώ συμπλήρωσε λέγοντας «αν θέλουμε να μιλάμε για ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να είναι συμπεριληπτικό, το οποίο να αφορά τις τοπικές κοινωνίες, το οποίο να είναι βιώσιμο και πραγματικά να παράγει υπεραξίες στον τόπο που δημιουργείται, πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους μοντέλα αναπτυξιακά, τα οποία τελικά έχουμε δει και σε άλλες χώρες πού οδήγησαν. Πρέπει και ως κοινωνία αλλά και ως πολιτικό σύστημα να αποφασίσουμε τι είδους μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε».

Πάντως το θέμα των «τερατωδών» σε μέγεθος τουριστικών projects, που εκτός από ξενοδοχεία έχουν και βίλες, δημιουργώντας «κλειστά» χωριά που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των κατά τόπους περιοχών στις οποίες λειτουργούν, έχει προβληματίσει πολύ και μάλλον ήρθε η ώρα να ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση για τη σκοπιμότητα τους στο συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό του ελληνικού τουρισμού.

Κι αυτό γιατί ένας τουρισμός, στον βωμό του οποίου θα αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών, θα διαταράσσονται οι κοινωνικές δομές και θα φτάνουν στα όρια τους οι υποδομές, αποκλείεται να είναι βιώσιμος σε μακροχρόνια βάση ούτε σε περιβαλλοντικό αλλά ούτε και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο…

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