Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ για τα «ρουσφέτια»

Μέτωπο Γεωργιάδη με ΠΑΣΟΚ: «Το κόμμα των πρασινοφρουρών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια» - ΠΑΣΟΚ: «Ο Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός»

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σημειώνει ότι «αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν... αέρας φρέσκος».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για ΠΑΣΟΚ: Το κόμμα των Κλαδικών, των Πρασινοφρουρών

«Πάντα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια…. Επί της ουσίας, δεν έχω κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου, δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1€ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι. Ναι έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι ότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκαναν, από όσα διάβασα στις δικογραφίες, τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι οι βουλευτές κάθε μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου και την λέω με θάρρος και δημόσια και δεν κρύβομαι. Ελπίζω δε ότι όταν λήξει αυτή η περιπέτεια για τον καθένα από αυτούς και αθωωθούν, να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!»

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής να πει για ρουσφέτια της ΝΔ θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνοντας σαφές μήνυμα προς βουλευτή της αντιπολίτευσης να «μην τολμήσει να πει σε μένα για ρουσφέτι Νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος».

Ο υπουργός Υγείας, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, είπε χαρακτηριστικά πως «αν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της Νέας Δημοκρατίας, για αυτόν τον φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει.

Τους προειδοποιώ. Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως να πει σε εμένα για ρουσφέτι νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του. Δεν τα σβήνω τα μηνύματα, να τα πάρει η Παπανδρέου να τα ελέγξει που έγινε η πρόμαχος των ρουσφετιών. Το να βλέπω βουλευτές ΠΑΣΟΚους, ή ΣΥΡΙΖΑίους -και όλων των κομμάτων- και να βγαίνουν να κατηγορούν τους συναδέλφους μου γιατί λέει πήραν τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ε.. είμαι και λίγο παλαβός».

Σχολιάζοντας την «πολιτική διαμεσολάβηση» ο κ. Γεωργιάδης, είπε: «Η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που λέμε απαξιωτικά "ρουσφέτι", ούτε επί Μητσοτάκη εφευρέθηκε, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έφτιαξαν. Η έννοια της "πολιτικής διαμεσολάβησης" είναι σύμφυτη της Δημοκρατίας. Υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η πολιτική διαμεσολάβηση ούτε αντιδημοκρατική είναι, ούτε ανήθικη είναι. Άλλο η παρανομία, άλλο το ρουσφέτι».

«Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα κράτος που θα λειτουργεί αυτόματα. Όσο το κράτος λειτουργεί αυτόματα τόσο περιορίζεται η ανάγκη της διαμεσολάβησης. Το μοντέλο που κάναμε στον ΕΦΚΑ, το μοντέλο που κάναμε στις ένοπλες δυνάμεις, το μοντέλο που κάναμε με την ψηφιοποίηση του κράτους, αυτό πρέπει να επεκταθεί. Αυτή είναι η λογική κουβέντα, των λογικών ανθρώπων».

«Ντροπή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έστειλε ανοησίες»

Για τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υπουργός Υγείας, είπε: «Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

«Η Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν την έχουν αποδεχθεί και τα 27 κράτη – μέλη. Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς αχρείαστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πώς οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη στάση που τηρεί η αντιπολίτευση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε: «Υπάρχει αδιανόητη υποκρισία από την αντιπολίτευση και η υποκρισία αυτή βλάπτει τη δημοκρατία. Όποιος έχει υπάρξει σε πολιτικό γραφείο και λέει "δεν έχω κάνει ούτε ένα ρουσφέτι", είναι μεγάλος ψεύτης. Ακούω κάποιους να λένε: "Μα δεν ντρέπονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έπαιρναν τηλέφωνο"; Αυτή είναι μια βαθιά υποκριτική κουβέντα και θίγει αξιοπρεπείς ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε κάνει και οι 300 βουλευτές της Βουλής και το έκαναν και οι προηγούμενοι 300 και πάει λέγοντας».

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», είπε: «Πώς ήξερε η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ από τον Οκτώβριο ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ετοιμάζει φάκελο για τον Σκρέκα και τον Τσιάρα; Η Εισαγγελία που το διέρρευσε, δεν έχει και ποινική ευθύνη; Γιατί αφήσατε, κυρία Κοβέσι και κυρία Παπανδρέου, να διαρρεύσει ο φάκελος και επί τόσους μήνες να διασύρονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών; Και αφού διέρρευσε από εσάς, γιατί δεν τον στείλατε κατευθείαν στη Βουλή για να έχουν οι άνθρωποι το χρόνο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αξιοπρέπειά τους;».

Τέλος, για τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων του που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Εγώ προσωπικά έχω μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσω αυτές τις άρσεις ασυλίας. Εφόσον το ζητούν οι συνάδελφοί μου, θα αναγκαστώ να το κάνω. Θεωρώ ότι αυτά που έχουμε διαβάσει από τη δικογραφία έως τώρα, είναι απολύτως στα πλαίσια ασκήσεως των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Δεν μπορεί βουλευτές να διασύρονται για αυτές τις ανοησίες και να πηγαίνουν στις εκλογές ως δήθεν κατηγορούμενοι.

Δεν φτιάχτηκαν σε πέντε χρόνια τα πάντα στο κράτος. Ένα από αυτά που δεν φτιάχτηκαν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν ένας οργανισμός που δεν είχε γραφείο παραπόνων, δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, δεν έβρισκε κανείς κανέναν. Και τι έκαναν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα; Πήγαιναν στον βουλευτή τους. Φοβερό! Έγκλημα! Να μπουν φυλακή οι βουλευτές, κατά την κυρία Εισαγγελέα», κατέληξε.

