Έκρηξη στον Ήλιο: Η NASA επιβεβαιώνει ότι νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη

Snapshot Μια έκρηξη στην ηλιακή κηλίδα 4465 προκάλεσε μια στεμματική εκτόξευση μάζας (CME) τύπου halo που κατευθύνεται προς τη Γη.

Η ηλιακή έκλαμψη ταξινομήθηκε ως κατηγορίας C6 και το CME κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τον πλανήτη μας.

Η NASA και η NOAA προβλέπουν την άφιξη του ενεργειακού κύματος στη μαγνητόσφαιρα της Γης στις 13 Ιουνίου.

Η αλληλεπίδραση αναμένεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 με εντυπωσιακά σέλαη σε ασυνήθιστα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη.

Οι επιπτώσεις σε υποδομές θεωρούνται διαχειρίσιμες, με πιθανές παροδικές ανωμαλίες σε ραδιοεπικοινωνίες και μικρές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα στα βόρεια πλάτη. Snapshot powered by AI

Ο διαστημικός καιρός επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα προειδοποίηση ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Χθες, η ιδιαίτερα δραστήρια ηλιακή κηλίδα 4465 προκάλεσε μια έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου, σε μια περιοχή όπου οι θερμοκρασίες συνήθως ξεπερνούν τους 6.000°C, δημιουργώντας μια τεράστια στεμματική εκτόξευση μάζας (CME) τύπου halo.

Αυτό το τεράστιο μέτωπο πλάσματος και φορτισμένων σωματιδίων αποσπάστηκε από την ατμόσφαιρα του Ήλιου και ξεκίνησε την ασταμάτητη πορεία του μέσα στο διάστημα, κατευθυνόμενο με εξαιρετική ταχύτητα απευθείας προς τη Γη.

Αν και η ηλιακή έκλαμψη που προκάλεσε το φαινόμενο ταξινομήθηκε ως κατηγορίας C6 – επίπεδο που θεωρείται σχετικά μέτριο σε ισχύ – η διαστημική έκρηξη αποδείχθηκε εξαιρετικά γρήγορη και με απόλυτα στοχευμένη πορεία προς τον πλανήτη μας.

Οι προβλέψεις NASA και NOAA για την άφιξη

Τα προγνωστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους υπερυπολογιστές της NASA και του Κέντρου Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού (Space Weather Prediction Center - SWPC) της NOAA συμφωνούν πλήρως ως προς τον χρόνο της επικείμενης πρόσκρουσης.

Το γιγαντιαίο μαγνητικό νέφος αναμένεται να φτάσει στο προστατευτικό μαγνητικό πεδίο της Γης αύριο, 13 Ιουνίου.

Η άφιξη αυτού του τεράστιου ενεργειακού ρεύματος που προέρχεται από την καρδιά του Ηλιακού Συστήματος θα προκαλέσει έντονη αντίδραση στη γήινη μαγνητόσφαιρα, δημιουργώντας μια σαφή και ορατή διαταραχή.

Οι πιθανές επιπτώσεις της καταιγίδας G2

Η αλληλεπίδραση του κύματος πλάσματος με τη μαγνητική ασπίδα της Γης έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί σε φαινόμενα μέτριας έντασης, τα οποία ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακά σέλαη. Αυτές οι θεαματικές φωτεινές εκλάμψεις στον νυχτερινό ουρανό ενδέχεται να επεκταθούν σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως, καθιστώντας τες ορατές σε παρατηρητές που κοιτούν προς τον βόρειο ορίζοντα ή, σε ορισμένες ανοιχτές περιοχές, προς τα βορειοδυτικά.

Από πλευράς υποδομών, οι επιπτώσεις ενός γεγονότος κατηγορίας G2 θεωρούνται σε γενικές γραμμές διαχειρίσιμες, προκαλώντας το πολύ ορισμένες παροδικές ανωμαλίες στα σήματα ραδιοεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας και πολύ μικρές διακυμάνσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα που λειτουργούν σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη.