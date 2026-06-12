Έκρηξη στον Ήλιο: Η NASA επιβεβαιώνει ότι νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη

Πώς θα επηρεαστεί ο πλανήτης μας

Δημήτρης Δρίζος

Έκρηξη στον Ήλιο: Η NASA επιβεβαιώνει ότι νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια έκρηξη στην ηλιακή κηλίδα 4465 προκάλεσε μια στεμματική εκτόξευση μάζας (CME) τύπου halo που κατευθύνεται προς τη Γη.
  • Η ηλιακή έκλαμψη ταξινομήθηκε ως κατηγορίας C6 και το CME κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τον πλανήτη μας.
  • Η NASA και η NOAA προβλέπουν την άφιξη του ενεργειακού κύματος στη μαγνητόσφαιρα της Γης στις 13 Ιουνίου.
  • Η αλληλεπίδραση αναμένεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 με εντυπωσιακά σέλαη σε ασυνήθιστα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη.
  • Οι επιπτώσεις σε υποδομές θεωρούνται διαχειρίσιμες, με πιθανές παροδικές ανωμαλίες σε ραδιοεπικοινωνίες και μικρές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα στα βόρεια πλάτη.
Snapshot powered by AI

Ο διαστημικός καιρός επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα προειδοποίηση ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Χθες, η ιδιαίτερα δραστήρια ηλιακή κηλίδα 4465 προκάλεσε μια έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου, σε μια περιοχή όπου οι θερμοκρασίες συνήθως ξεπερνούν τους 6.000°C, δημιουργώντας μια τεράστια στεμματική εκτόξευση μάζας (CME) τύπου halo.

Αυτό το τεράστιο μέτωπο πλάσματος και φορτισμένων σωματιδίων αποσπάστηκε από την ατμόσφαιρα του Ήλιου και ξεκίνησε την ασταμάτητη πορεία του μέσα στο διάστημα, κατευθυνόμενο με εξαιρετική ταχύτητα απευθείας προς τη Γη.

Αν και η ηλιακή έκλαμψη που προκάλεσε το φαινόμενο ταξινομήθηκε ως κατηγορίας C6 – επίπεδο που θεωρείται σχετικά μέτριο σε ισχύ – η διαστημική έκρηξη αποδείχθηκε εξαιρετικά γρήγορη και με απόλυτα στοχευμένη πορεία προς τον πλανήτη μας.

Οι προβλέψεις NASA και NOAA για την άφιξη

Τα προγνωστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους υπερυπολογιστές της NASA και του Κέντρου Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού (Space Weather Prediction Center - SWPC) της NOAA συμφωνούν πλήρως ως προς τον χρόνο της επικείμενης πρόσκρουσης.

Το γιγαντιαίο μαγνητικό νέφος αναμένεται να φτάσει στο προστατευτικό μαγνητικό πεδίο της Γης αύριο, 13 Ιουνίου.

Η άφιξη αυτού του τεράστιου ενεργειακού ρεύματος που προέρχεται από την καρδιά του Ηλιακού Συστήματος θα προκαλέσει έντονη αντίδραση στη γήινη μαγνητόσφαιρα, δημιουργώντας μια σαφή και ορατή διαταραχή.

Οι πιθανές επιπτώσεις της καταιγίδας G2

Η αλληλεπίδραση του κύματος πλάσματος με τη μαγνητική ασπίδα της Γης έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί σε φαινόμενα μέτριας έντασης, τα οποία ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακά σέλαη. Αυτές οι θεαματικές φωτεινές εκλάμψεις στον νυχτερινό ουρανό ενδέχεται να επεκταθούν σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως, καθιστώντας τες ορατές σε παρατηρητές που κοιτούν προς τον βόρειο ορίζοντα ή, σε ορισμένες ανοιχτές περιοχές, προς τα βορειοδυτικά.

Από πλευράς υποδομών, οι επιπτώσεις ενός γεγονότος κατηγορίας G2 θεωρούνται σε γενικές γραμμές διαχειρίσιμες, προκαλώντας το πολύ ορισμένες παροδικές ανωμαλίες στα σήματα ραδιοεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας και πολύ μικρές διακυμάνσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα που λειτουργούν σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τσάντα από... δέρμα Τυραννόσαυρου Ρεξ βγαίνει σε δημοπρασία για περισσότερα από 500.000 ευρώ

10:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη, έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής στην Κοιλάδα – Βίντεο

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

10:30WHAT THE FACT

Αγόρασε στην κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ: Την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο στο δρόμο, συνελήφθη η μητέρα του

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μυστήριο με τον τραυματισμό 36χρονου από σκάγια κυνηγετικού όπλου – Δεν δίνει εξηγήσεις στους αστυνομικούς

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους – Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι είναι οι πύραυλοι «Flamingo» και γιατί σηματοδοτούν την αρχή νέας εποχής

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αυτοκίνητο τούμπαρε και κατέληξε σε αυλή σπιτιού στο Ψάρι – Δύο ελαφρά τραυματίες

10:05WHAT THE FACT

Μυστηριώδες φαινόμενο στην Ονδούρα: Έβρεξε... ψάρια - «Μας ευλόγησε ο Θεός»

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Axios Οι όροι της «Συμφωνίας Ισλαμαμπάντ» που ετοιμάζονται να υπογράψουν ΗΠΑ-Ιράν - Άνοιγμα του Ορμούζ χωρίς διόδια, δεσμεύσεις για τα πυρηνικά

09:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή 69χρονος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονου με νοητική υστέρηση

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 + 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είναι... Σιθόλε όνομα και πράγμα»: Οργή και bullying για τον Νοτιοαφρικανό που πήρε κόκκινη και φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ του Μεξικού

09:45LIFESTYLE

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα χόρευε με τον αδελφό της πριν ανέβει στη σκηνή - Το βίντεο που έγινε viral

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή 20 ανηλίκων για τα μάτια μιάς κοπέλας

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αναθεωρητική δύναμη η Τουρκία, έχω καλή σχέση με Ερντογάν, αλλά δεν είμαι αφελής - Αν δεν δικαιούστε άσυλο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας στείλω πίσω στη χώρα καταγωγής σας

09:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 1970: Τελικά, η CIA δηλητηρίασε τον Γκόρντον Μπανκς και στέρησε το τρόπαιο από την Αγγλία;

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Θαλαμηγός με σημαία Τουρκίας προσάραξε στα Πρασονήσια μεταξύ Οινουσσών και Χίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: «Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα», προειδοποιεί ο Γιαννόπουλος - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Axios Οι όροι της «Συμφωνίας Ισλαμαμπάντ» που ετοιμάζονται να υπογράψουν ΗΠΑ-Ιράν - Άνοιγμα του Ορμούζ χωρίς διόδια, δεσμεύσεις για τα πυρηνικά

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει η αδελφή της 54χρονης - «Έλεγε στη μάνα μας ότι δεν τον θέλει και θα τον χωρίσει»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης - Ξεσήκωσε τους θεατές η Σακίρα - Παράδοση, θρύλοι και Σάλμα Χάγιεκ έκλεψαν την παράσταση

08:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ξεκίνησα αιμοκάθαρση στα 22, ο γιατρός μου είπε "η ζωή σου τελειώνει εδώ": Λήπτες οργάνων μιλούν για τις μεταμοσχεύσεις - Δείτε το ντοκιμαντέρ του Newsbomb

09:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που έτρεχε με 128 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 – Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

10:05WHAT THE FACT

Μυστηριώδες φαινόμενο στην Ονδούρα: Έβρεξε... ψάρια - «Μας ευλόγησε ο Θεός»

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις για το mega τουριστικό project της IDM στη Μεσσηνία  που θέλει να μπει στις στρατηγικές επενδύσεις

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μετράει δυνάμεις και λύσεις πριν το Game 5 ο Αταμάν

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αναθεωρητική δύναμη η Τουρκία, έχω καλή σχέση με Ερντογάν, αλλά δεν είμαι αφελής - Αν δεν δικαιούστε άσυλο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας στείλω πίσω στη χώρα καταγωγής σας

07:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ - Αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ