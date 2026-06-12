Ανδρουλάκης: Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Σε ένα ειδυλλιακό απογευματινό καλοκαιρινό φόντο, στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχοντας σε μια πολιτική εκδήλωση διαφορετική από άλλες, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τον διάλογο με τους πολίτες. Πρόκειται για ένα μοτίβο που ακολουθούν πλέον και άλλα πολιτικά κόμματα που διαπιστώνουν ότι η κλασσική συνταγή της πολιτικής ομιλίας δεν έχει πλέον το ίδιο αντίκρισμα. Ωστόσο, η εκδήλωση φαίνεται πως είχε στόχο μόνο το διαδικτυακό ακροατήριο, καθώς δεν ήταν ανοιχτή για το κοινό και τους δημοσιογράφους και ο μόνος τρόπος να την παρακολουθήσει κανείς που δεν ανήκε στους προσκεκλημένους στη συζήτηση, ήταν μέσω του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τη μετακίνηση, την εργασία, τη στέγαση και το δημογραφικό ζήτημα της φυγής νέων στο εξωτερικό, αποκαλύπτοντας μάλιστα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

«Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομηρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη, και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα σημείωσε ότι «όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής Κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για «λεφτόδεντρα» του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου οφέλους για τη γενιά σας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επαγγέλματα έντασης διανοίας.

«Θέλουμε να δώσουμε στους νέους χρόνο και χώρο για μια καλύτερη ζωή; Είναι ορατά για όλους μας στο πολιτικό σύστημα τα προβλήματα των νέων;

Για έναν νέο άνθρωπο που ζει στο Λεκανοπέδιο και θέλει μία και μιάμιση ώρα καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, που ζητά αύξηση αλλά δεν την παίρνει, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας είναι ζωτικό για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και για να μπορεί να παράξει περισσότερο», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Η πρότασή μας είναι πιλοτική. Εμείς δεν θα εκβιάσουμε κανέναν να εφαρμόσει το μέτρο. Mε φορολογικά κίνητρα, όπως και σε άλλες οκτώ χώρες της Ευρώπης, κάποιες εταιρείες με θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, εταιρείες software, κ.ά. μπορούν να το εφαρμόσουν και με τον ίδιο μισθό. Αυτές που το εφάρμοσαν πιλοτικά σε άλλες χώρες, το διατήρησαν διότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Εμείς και για αυτό δεσμευόμαστε ότι θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα προχωρήσουμε ως κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στο φαινόμενο του brain drain, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι λόγοι που ωθούν πολλούς νέους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό δεν περιορίζονται στις αποδοχές.

«Αν συζητήσεις μαζί τους σε βάθος, ο μισθός δεν είναι το μόνο θέμα που τους οδηγεί στο εξωτερικό. Είναι το κοινωνικό κράτος, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιοκρατία. Σου λένε ότι εκεί που πήγα εκτίμησαν τις δυνατότητές τους, καθιερώθηκαν στη δουλειά τους, ενώ στην Ελλάδα θα τους είχε προσπεράσει όποιος είχε μπάρμπα στην Κορώνη. Πρέπει, αν θέλουμε τα παιδιά της δικής σας γενιάς να επιστρέψουν, να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με αξιοκρατία και διαφάνεια, με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με ποιοτικές υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Έτσι θα έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο σημαντικών κινήτρων για να επιστρέψουν όλες οι γενιές που έφυγαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της στέγασης και στις προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Εκλέχθηκα Πρόεδρος το 2021 και τους πρώτους μήνες του 2022 κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη στέγαση, διότι έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται καλπάζοντας από το εξωτερικό.

Οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέσα στα μνημόνια για να αναθερμάνουν την οικονομία και την οικοδομή, όπως η golden visa, εφαρμόστηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να έρθουν χρήματα από το εξωτερικό. Όμως εκεί μόλις τελείωσε η κρίση, σταμάτησε και η golden visa. Ενώ εμείς το συνεχίζουμε, με αποτέλεσμα να έχουν πωληθεί περίπου 80 χιλιάδες ακίνητα σε κατοίκους τρίτων χωρών. Εμείς τι προτείναμε; Όταν έρθει η ώρα της ανανέωσης της golden visa στην πενταετία να υπάρχει η δέσμευση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση: Πρότεινα σε κάθε δήμο να υπάρχει μία μελέτη φέρουσας ικανότητας για να δούμε πόσα σπίτια μπορούν να μπουν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό δεν έχει γίνει. Με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιοχές, να έχουν φτιαχτεί ολόκληρες εταιρείες με δεκάδες ακίνητα -όχι μικροϊδιοκτήτες-. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη μπίζνα εις βάρος της κοινωνίας. Πρέπει να μπει ένα όριο.

Πυρήνας της πολιτικής μας είναι οι κοινωνικές κατοικίες. Εμείς προτείναμε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι τα νεόδμητα, δηλαδή σε χώρους που ανήκουν στο κράτος να γίνουν κάποιες επενδύσεις και να υπάρχουν νεόδμητα σπίτια τα οποία θα δίνονται με χαμηλά ενοίκια και κοινωνικά κριτήρια σε νέα ζευγάρια, φοιτητές και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεύτερος πυλώνας είναι να δώσουμε κίνητρα φορολογικά, κίνητρα ανακατασκευής σε παλαιότερα σπίτια ώστε να μπουν σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών και να δίνονται με χαμηλό ενοίκιο σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας, όση αύξηση θέλει στο ενοίκιο, πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Πώς θα μπει αυτό; Βάσει της παλαιότητας του διαμερίσματος και άλλων κριτηρίων που μπορούμε με διαβούλευση να δημιουργήσουμε νομοθετικά. Έτσι με μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική μπορούμε να μειώσουμε τα ενοίκια, ώστε να έχει και η δική σας γενιά το προνόμιο που είχε η δική μας».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα αξιοποίησης αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για κοινωνικές παρεμβάσεις.

«Τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν και για κοινωνικούς λόγους. Εμείς τι προτείνουμε; Να δοθεί ένα κομμάτι από τα αδιάθετα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και εκείνη να κάνει μόχλευση, άρα για κάθε ευρώ, να έχουμε περισσότερα ευρώ να αξιοποιήσουμε, και να διοχετευθούν στον πυλώνα της κοινωνικής κατοικίας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στη σημασία των δημοκρατικών θεσμών.

«Γιατί αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που μπορεί να αντισταθεί στη λαίλαπα του τραμπισμού, στη λαίλαπα της απαξίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απαξίωσης του κράτους δικαίου, της καταπάτησης του διεθνούς δικαίου, όπως είδαμε στη Γάζα και σε άλλα μέρη του κόσμου, μόνο η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει ως φάρος για την ανθρωπότητα. Αλλά μια Ευρώπη σύγχρονη, προοδευτική, δημοκρατική. Και αυτό είναι στο χέρι και του ελληνικού λαού και της πολιτικής μας οικογένειας. Μιας οικογένειας που πίστεψε στο όραμα της ενωμένης Ευρώπης, που για εμένα είναι και πατριωτικό όραμα, γιατί η ισχυρή Ελλάδα θα είναι ακόμη πιο ισχυρή μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε.

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