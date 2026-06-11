Τελεσίγραφα στον ΣΥΡΙΖΑ, απειλές στο ΠΑΣΟΚ: Βαθαίνει η κρίση στην κεντροαριστερά λόγω Τσίπρα

Σε συνθήκες κρίσης κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με την Κουμουνδούρου να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αναταράξεις λόγω της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.



Ο Σωκράτης Φάμελλος λόγω της πολιτικής γραμμής που τήρησε στην ΚΕ βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένος μπροστά σε τελεσίγραφα από Πολάκη και Παππά, οι οποίοι του δίνουν διορία 10 ημερών μέχρι να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα και να αναζητηθεί η φόρμουλα της συνεργασίας που επικαλείται η ηγεσία του κόμματος, παρά τις συνεχόμενες αρνήσεις που έχουν εκφράσει επισήμως οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ.



Ο Παύλος Πολάκης ήταν σαφής στη χθεσινή του συνέντευξη στο OPEN όπου μίλησε ανοιχτά για μια «μπάσταρδη κατάσταση» που πρέπει να πάψει να υπάρχει.«Πρέπει λοιπόν ο Φάμελλος να φέρει σε πολύ κοντινό ορίζοντα, δηλαδή στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δε φέρει κάτι τέτοιο, δε νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναϋπάρξει συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά», είπε συγκεκριμένα.





Μάλιστα ανέφερε πως θεωρεί ότι «έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση [σ.σ της Κεντρικής Επιτροπής] είναι επίδειξη δουλικότητας».



«Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.



Ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να απαντήσει στο διπλό τελεσίγραφο που έχει δοθεί, χωρίς όμως να απαντά στο αν πράγματι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση που κατέθεσε στην ΚΕ και που εγκρίθηκε από το σώμα.



Όπως είπε, «με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον».



Μάλιστα, εκτός από αυτή την αναφορά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε νέα υπονοούμενα στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης μιας προοδευτικής κυβέρνησης που «αντιστοιχεί σε ένα ριζοσπαστικό, καινοτόμο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα, αλλά και στην κοινωνική βούληση».



Η βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί εντός της Κουμουνδούρου πάντως φαίνεται να επηρεάζει και στελέχη που είχαν βρεθεί κοντά στην ηγεσία, τα οποία μιλούν για έλλειψη αρχιτεκτονικής στην πολιτική απόφαση και σημειώνοντας ότι χρήζει επεξήγησης.



Πλέον, εκτιμάται ότι το «τελεσίγραφο» των 10 ημερών δίνει αρκετό χρόνο και στις δύο πλευρές να ανασυνταχθούν μετά την ΚΕ, και στη συνέχεια αναμένεται να υπάρξει μια περίοδος σκληρής κριτικής των στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να προσφύγει ξανά στα όργανα της ΠΓ και της ΚΕ εντός του επόμενου διαστήματος, και σίγουρα πριν περάσει το καλοκαίρι.



Παράλληλα, και στο ΠΑΣΟΚ η κατάσταση είναι ταραγμένη, αν και τα στελέχη του δείχνουν μεγαλύτερη ψυχραιμία στις αντιδράσεις τους με αποτέλεσμα οι κόντρες να παραμένουν συνήθως υπό έλεγχο.



Σε ό,τι αφορά όμως τις συνεχείς αποκλίσεις από τη γραμμή του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνει σαφές μήνυμα, με πρώτο αποδέκτη προφανώς τον Χάρη Δούκα. Το μήνυμα εστάλη δια μέσου του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μιλώντας στο One, ξεκαθάρισε πως η ενότητα γύρω από τη στρατηγική του κόμματος είναι αδιαπραγμάτευτη και πως όποιος επιλέγει να κινηθεί εκτός αυτής της γραμμής, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην επόμενη ημέρα.

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