Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για επίθεση σε Τριανταφύλλου: Απαράδεκτη ενέργεια, να καταλάβει το λάθος

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε απαράδεκτη την αναδημοσίευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη επικριτικής ανάρτησης κατά της Σώτης Τριανταφύλλου και ζήτησε την απόσυρσή της.

Η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται κανονική διαδικασία για να δοθούν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη και δεν συνιστά ένδειξη ενοχής.

Η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και στοχεύει στη στήριξη της βουλευτικής ιδιότητας ως προτεραιότητας έναντι της υπουργικής.

Σε περίπτωση εφαρμογής του ασυμβίβαστου, προβλέπεται μείωση του αριθμού των βουλευτών για την αποφυγή αύξησης γραφείων και δαπανών.

Ο Μαρινάκης τάχθηκε κατά της κατάργησης του σταυρού προτίμησης, θεωρώντας τον σημαντικό για την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας.

Πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αναδημοσίευση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικριτικής ανάρτησης κατά της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου.

«Πριν από λίγη ώρα, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια», είπε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, και συνέχισε:

«Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι “α λα καρτ ευαίσθητοι” με το Κράτος Δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς - αγνώστους, ”ευαίσθητους” να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση».

Για την άρση ασυλίας των βουλευτών

Σε ερώτηση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Την πρώτη στιγμή είπαμε, δι’ εμού, ως κυβέρνηση, ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστούσε και συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Όταν η εισαγγελία αποφασίζει να ζητήσει την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών, όχι γιατί είναι υπόδικοι ή πολύ χειρότερα ένοχοι, όπως κάποιοι ήδη έχουν βγάλει κρίση, αλλά γιατί αυτή είναι προϋπόθεση για να παράσχουν εξηγήσεις».

«Αν δεν ήταν βουλευτές, απλά θα είχαν κληθεί για εξηγήσεις, το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια είναι μια απόφαση ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση της Δικαιοσύνης. Η κατά περίπτωση εξέταση, όπως ειπώθηκε από την πρώτη στιγμή δεν είχε να κάνει με την άρση της ασυλίας. Ούτως ή άλλως το εξήγησα την επόμενη μέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η άρση ασυλίας μετά το 2019 καθίσταται στην πραγματικότητα κανόνας, εκτός εάν εμπίπτει μια περίπτωση στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και ούτως ή άλλως κύριε Χιώτη, την άρση ασυλίας τη ζήτησαν οι ίδιοι οι βουλευτές για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας μάλιστα οι ίδιοι η θέση τους και, όπως ο καθένας το διατύπωσε, την αθωότητά τους. Άρα, όποιος μιλάει για την άρση της ασυλίας και για τους βουλευτές μας, “κρούει ανοιχτές θήρες”. Η κατά περίπτωση εξέταση έχει να κάνει με την πολιτική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης».

«Η πολιτική αξιολόγηση δεν βγάζει δικαστικές κρίσεις περί ενοχής ή απαλλαγής. Η πολιτική αξιολόγηση έχει να κάνει με τα πραγματικά δεδομένα μιας υπόθεσης, όπως αυτά αναδύονται και αναδεικνύονται όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αλλά, αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή ξεκινήσατε με ένα ηχητικό του κ. Ανδρουλάκη, του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ με απλά λόγια για να καταλαβαίνει ο κόσμος;», είπε και συνέχισε

«Ότι «επειδή ένας Χ αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί σε λίγες ημέρες υπό το καθεστώς άρσης ασυλίας τίθεται θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης, γιατί είναι μια «κυβέρνηση υποδίκων ή ελεγχόμενων», γιατί το προσάρμοσαν γιατί και το υποδίκων ήταν και ανακριβές νομικά.

Έκατσα και έψαξα· δεν θέλει πολύ, δεν πρέπει να είσαι ο «επιθεωρητής Κλουζώ» για να τα βρεις. Από το 2023 μέχρι σήμερα, δηλαδή στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί 7 φορές συνολικά, η ασυλία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι 32 ατόμων, είναι το 20%. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σοβαρές όλες οι περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι και τα αδικήματα έχουν την ίδια απαξία, αλλά σας λέω ενδεικτικά, ότι οι δύο εξ’ αυτών, προφανώς δεν πρόκειται καν να μπω σε ονοματολογία, σέβομαι απόλυτα τα ονόματα και τις περιπτώσεις, είναι για παράβαση καθήκοντος και μία είναι για ανακριβές πόθεν έσχες.

Το ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και οι δικοί βουλευτές μπορεί να αθωωθούν, μπορεί να μην έχουν καμία εμπλοκή. Είδατε ποτέ κάποιον από εμάς, σε κάθε τέτοια περίπτωση, μετά να λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια «κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων ή ελεγχόμενων από τη Δικαιοσύνη»; Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να λέγοντα».

Σχετικά με ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Τοποθετούμενος επί της πρότασης που κατέθεσε ο πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως:

«Ούτε απόφαση είναι, ούτε είναι κάτι το οποίο θα γίνει «όπως και να 'χει». Ούτως ή άλλως, όπως εξήγησα την ίδια μέρα, είναι κάτι που για να γίνει, εφόσον τελικά προχωρήσει, θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπει το Σύνταγμα για να αλλάξει το οτιδήποτε σε επίπεδο συνταγματικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Και ξέρετε, κύριε Χιώτη, πολλές φορές, τις περισσότερες, η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που πιστεύουμε ότι είναι και αλλού από εκεί που είναι η συζήτηση των πέντε-δέκα κλειστών γραφείων ή παρεών, όπως έλεγαν κάποιοι παλιότερα "πέριξ του Κολωνακίου”. Εγώ δεν βλέπω ότι όλοι είναι συντριπτικά κατά αυτής της πρότασης. Ακούω προβληματισμούς, τους ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».

«Αυτό συμβαίνει σε επτά χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν μιλάμε, το ξαναλέω, για πλήρες ασυμβίβαστο, μιλάμε για λειτουργικό ασυμβίβαστο. Συμβαίνει στη Γαλλία, συμβαίνει στο Βέλγιο, συμβαίνει στο Λουξεμβούργο. Το ξαναλέω, η πρόταση αυτή δεν είναι μία πρόταση όπου άμα τη εφαρμογή της, τελειώνει το ρουσφέτι. Η κίνηση αυτή, ποια είναι η φιλοσοφία της;» διερωτήθηκε και συνέχισε:

«Καταρχάς για εμένα, εφόσον με τιμήσουν με την ψήφο τους οι ψηφοφόροι του Βόρειου Τομέα Αθηνών, η ιδιότητα του βουλευτή θα είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε άλλη, γιατί αυτή θα απορρέει από την κρίση των πολιτών».

«Από εκεί και πέρα, ο λόγος που εισηγείται κάτι τέτοιο και βάζει στο τραπέζι μία εκ των πολλών προτάσεων που μπορούν να τεθούν σε συνταγματικό επίπεδο αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο από τον Πρωθυπουργό, είναι ο εξής: Μην κοροϊδευόμαστε, όποιοι έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του βουλευτή και του υπουργού, αφήνουν κατά κανόνα σε δεύτερη, μην πω και σε τρίτη μοίρα την ιερή, κατά εμέ, ιδιότητα του βουλευτή, γιατί προκύπτει από κάτι, όπως είπα χθες, ιερό που είναι ο σταυρός, άρα η ψήφος των πολιτών», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Γι' αυτό ακριβώς και θεωρούμε ότι αν προχωρήσει και εφαρμοστεί η πρόταση για ασυμβίβαστο, για να μην έχουμε αντί για 300, 350 γραφεία, θα πρέπει παράλληλα να νομοθετηθεί, δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση και η μείωση του αριθμού των βουλευτών. Αναλόγως…θα το δούμε αυτό. Μπορεί από 200 μέχρι 300, αλλά αν υπάρχει ασυμβίβαστο, για να μην έχουμε παραπάνω γραφεία στο τέλος της ημέρας —γιατί και οι Υπουργοί που θα είναι υπό αναστολή βουλευτές θα θέλουν να διεκδικήσουν εκ νέου την ψήφο, άρα θα έχουν βουλευτικό γραφείο— άρα για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αν προχωρήσει αυτό θα πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός και των βουλευτών».

Για το αν υπάρχουν σκέψεις κατάργησης του σταυρού προτίμησης

Εμφανίστηκε δε αντίθετος στο ενδεχόμενο κατάργησης του σταυρού προτίμησης, λέγοντας:

«Για να πάω στον σταυρό. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε πρόταση μειώνει τη δύναμη των ψηφοφόρων —γιατί ο σταυρός τι είναι; Είναι η έκφραση των πολιτών επί των προσώπων— θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι αιρετός από το 2004, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξελέγη Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους και εξελέγη, ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οποιαδήποτε πρόταση έχει μεγάλο αριθμό βουλευτών επικρατείας, οποιαδήποτε πρόταση έχει μια λογική μονοεδρικών όπου εκεί πέρα θα είναι ένας υποψήφιος -στο γερμανικό μοντέλο σε κάθε μονοεδρική είναι ένας, δεν κερδίζει αυτός που ο κόσμος θεωρεί καλύτερο- δεν κινείται σε σωστή κατεύθυνση, έχει χαρακτηριστικά ελιτισμού κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ, εγώ προσωπικά έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι προσωπική θέση επειδή με ρωτάτε και απαντώ με ειλικρίνεια: για μένα ό,τι πιο σημαντικό στην πολιτική είναι η λαϊκή ετυμηγορία και έχω σκοπό να είμαι στην πολιτική μόνο όσα χρόνια θέλει ο κόσμος με την ψήφο του».

