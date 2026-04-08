Ανδρουλάκης κατά Σώτης Τριανταφύλλου: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων κι "αλάθητων";»

Επίθεση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προχώρησε σε αναδημοσίευση της ανάρτησης της Μαρινίκης Θεοδώρου, που απάντησε στη συγγραφέα για τη φράση της «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της δικηγόρου κι αναπληρώτριας του τομέα οικονομικών του κόμματος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου δήλωσε ότι :"το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλάει με ηθικούς όρους".

Σε μια εποχή που όλοι αυτοανακηρύσσονται ηθικοί κριτές, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος “δικαιούται” να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου.

Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και "αλάθητων"; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση;

Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο και τον χώρο να αγωνιστεί, όπως κι εσείς τη γραφή σας· ας προσγειωθούμε λοιπόν, με σεβασμό σε κάθε επιλογή και σε κάθε προσπάθεια, ατομική και συλλογική.

Υγ: Το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

