ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος «κατάπιε» τον ουρανό στο Ιλινόις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές (βίντεο)

Snapshot Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε την αγροτική περιοχή της κομητείας Λίβινγκστον στο Ιλλινόις στις 11 Ιουνίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από τα συντρίμμια του σπιτιού του που κατέρρευσε, χωρίς να αναφερθούν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίζοντας το επίπεδο επικινδυνότητας από 4 σε 5.

Τουλάχιστον 10 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν την ίδια μέρα, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια του Ιλλινόις. Snapshot powered by AI

Τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε αγροτική περιοχή του Ίλινοις στην κομητεία Λίβινγκστον, εχθές Πέμπτη 11 Ιουνίου.

#Breaking ? Significant images of a Dangerous tornado on the ground in LaSalle County, IL near Streator. #Illinois (#ILwx) pic.twitter.com/XaRwUNOiTv — BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 11, 2026

Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του αλλά και την τρομακτική ένταση του τυφώνα, που κάλυψε σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα.

A reported tornado was seen moving through LaSalle County, Illinois.https://t.co/750KLk7mJC pic.twitter.com/Ecn1ndufaU — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 12, 2026

Κτίρια αλλά και δρόμοι υπέστησαν ζημιές, δέντρα έπεσαν κλείνοντας την κυκλοφορία για ώρες ενώ το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου σάρωσε την περιοχή για ώρες προκαλώντας διαδοχικές καταιγίδες.

? Destructive Tornado Damage in Streator, Illinois ?️



Major tornado damage is being reported on the south side of Streator, IL, where several homes have been severely damaged or completely destroyed. Vehicles were tossed, injuries have been reported, gas leaks are ongoing, and… pic.twitter.com/8oOxOvw608 — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) June 12, 2026

Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού του το οποίο κατέρρευσε λόγω των ανέμων. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι σοβαροί τραυματισμοί.

WATCH: Man rescued from the rubble of a home in Streator, Illinois following the tornado. pic.twitter.com/BDZ5T0NHLr — Scope Report (@ScopeReport_) June 12, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service) είχε προειδοποιήσει για την αυξημένη επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναβαθμίστηκε από το Επίπεδο 4 στο 5.

A couple cyclic supercells produced several strong/intense tornadoes today across parts of Illinois and Indiana. Images coming out of Streator, Illinois showing significant damage. #ILwx #INwx pic.twitter.com/nudRqGYwpA — Collin Gross (@CollinGrossWx) June 12, 2026

Τουλάχιστον 10 αναφορές για ανεμοστρόβιλους καταγράφηκαν την Πέμπτη το βράδυ, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια. Με το πρώτο φως της μέρας αναδείχθηκαν οι σοβαρές ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

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