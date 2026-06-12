ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος «κατάπιε» τον ουρανό στο Ιλινόις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές (βίντεο)
Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από τα συντρίμμια του σπιτιού του
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- Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε την αγροτική περιοχή της κομητείας Λίβινγκστον στο Ιλλινόις στις 11 Ιουνίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
- Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από τα συντρίμμια του σπιτιού του που κατέρρευσε, χωρίς να αναφερθούν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί.
- Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίζοντας το επίπεδο επικινδυνότητας από 4 σε 5.
- Τουλάχιστον 10 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν την ίδια μέρα, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια του Ιλλινόις.
Τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε αγροτική περιοχή του Ίλινοις στην κομητεία Λίβινγκστον, εχθές Πέμπτη 11 Ιουνίου.
Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του αλλά και την τρομακτική ένταση του τυφώνα, που κάλυψε σχεδόν ολόκληρο τον ορίζοντα.
Κτίρια αλλά και δρόμοι υπέστησαν ζημιές, δέντρα έπεσαν κλείνοντας την κυκλοφορία για ώρες ενώ το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου σάρωσε την περιοχή για ώρες προκαλώντας διαδοχικές καταιγίδες.
Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού του το οποίο κατέρρευσε λόγω των ανέμων. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι σοβαροί τραυματισμοί.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service) είχε προειδοποιήσει για την αυξημένη επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αναβαθμίστηκε από το Επίπεδο 4 στο 5.
Τουλάχιστον 10 αναφορές για ανεμοστρόβιλους καταγράφηκαν την Πέμπτη το βράδυ, κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά προάστια. Με το πρώτο φως της μέρας αναδείχθηκαν οι σοβαρές ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.