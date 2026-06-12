Novo Nordisk και «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ» στο BeWell Festival - «Για μια ανάλαφρη ζωή» ενάντια στην παχυσαρκία

Με αξιοσημείωτη ανταπόκριση επισφραγίστηκε η παρουσία της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk και του Συλλόγου Στήριξης ατόμων με Παχυσαρκία «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ», στο BeWell Festival, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ.

Μέσα από το μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή» αναδείχθηκε ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας, αλλά πρόκειται για μια χρόνια, πολυπαραγοντική νόσο. Η αντιμετώπισή της απαιτεί κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη και ολιστική διαχείριση, εμψυχώνοντας έτσι τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία να κάνουν το πρώτο συνειδητό βήμα και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, περισσότεροι από 300 άνθρωποι επισκέφθηκαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Novo Nordisk και της «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ», όπου οι εξειδικευμένοι εθελοντές επαγγελματίες Υγείας πραγματοποίησαν μετρήσεις Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθή διαχείριση του βάρους, αναδεικνύοντας τα ευεργετικά οφέλη της επιστημονικής προσέγγισης και ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, ο οποίος βασίζεται στην υγιεινή διατροφή και στην άσκηση.

Η συζήτηση που συντόνισε η Χριστίνα Μπόμπα την Κυριακή 7 Ιουνίου προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο παρακολούθησε την Παρασκευή Μεντζελοπούλου, Ενδοκρινολόγο -Διαβητολόγο, την Τόνια Κούκα, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, MSc και τον Σταύρο Καλογεράκη, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, να συζητούν για όλες τις πτυχές της νόσου της παχυσαρκίας και να φωτίζουν από κοινού το κυρίαρχο μήνυμα ότι το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι μια πράξη δύναμης.

(από αριστερά) Παρασκευή Μεντζελοπούλου, Σταύρος Καλογεράκης, Τόνια Κούκα, Χρύσα Παναγοπούλου, Ευριπίδης Γουργουλίδης Novo Nordisk/ George Xigos

Η κυρία Μεντζελοπούλου υπό το πρίσμα της επιστημονικής προσέγγισης τόνισε ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος που συνδέεται με περισσότερες από 200 συννοσηρότητες και επηρεάζει 1 στους 3 ενήλικες στην Ελλάδα. Η διάγνωση της παχυσαρκίας στο ιατρείο βασίζεται στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), στην αναλογία μέσης-ύψους και στη συνολική κλινική εικόνα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους ασθενείς αποτελεί το κοινωνικό στίγμα και το αίσθημα απόρριψης. Ωστόσο, σημείωσε ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο η συμβολή του εξειδικευμένου επιστήμονα είναι καθοριστική, καθώς η οικοδόμηση μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα. Παράλληλα, η κυρία Μεντζελοπούλου αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο της επιστήμης, επισημαίνοντας ότι με τις νέες, καινοτόμες αποτελεσματικές φαρμακευτικές επιλογές, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση της όρεξης και του κορεσμού, και οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην Ελλάδα, οι ιατροί και οι ασθενείς έχουν στα χέρια τους έναν ακόμα ισχυρό σύμμαχο.

Η κυρία Κούκα, υπερθεματίζοντας, σημείωσε ότι η υποστήριξη και η ανθρώπινη προσέγγιση κάθε ασθενούς είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία του τελικού και διαχρονικού στόχου της απώλειας βάρους. Σημείωσε, δε, ότι είναι απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση με σωστή διατροφή, άσκηση και αλλαγή τρόπου ζωής, με στόχο τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο «διατροφικός θόρυβος» δεν είναι έλλειψη θέλησης, αλλά μία νευροβιολογική δυσλειτουργία, η οποία χρήζει επιστημονικής διαχείρισης. Η κα. Κούκα κατέληξε ότι με σωστή καθοδήγηση και εξατομίκευση, οι μικρές καθημερινές αλλαγές φέρνουν το μακροχρόνιο, επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια εξαιρετικά προσωπική και δυνατή ιστορία μοιράστηκε με το κοινό ο κ. Καλογεράκης, εμψυχώνοντας κάθε άνθρωπο που ζει με τη νόσο της παχυσαρκίας να μη διστάσει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Μέσα από τη βιωματική του αφήγηση στάθηκε στη στιγμή της δικής του συνειδητοποίησης, η οποία ήρθε όταν έλαβε τις ιατρικές του εξετάσεις που τον φόβισαν για το μέλλον του και για τους δικούς του ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι μόνος. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ο ιατρός του και οι δικοί του άνθρωποι έγιναν πηγή δύναμης για εκείνον, χάρη στην υποστήριξη, στην κατανόηση και στην ανθρώπινη αντιμετώπισή του.

Η Χρύσα Παναγοπούλου, Associate Director Market Access & External Affairs της Novo Nordisk Ελλάδος και Κύπρου επισήμανε ότι «το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος ο οποίος μας επισκέφθηκε στο BeWell Festival, ώστε να μάθει περισσότερα για το σώμα του, την υγεία του, για την παχυσαρκία και τις διαθέσιμες λύσεις, μας γεμίζει με αισιοδοξία και περισσότερη ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη και τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών, ώστε να αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εμψύχωσης του κοινού, με θετικό αντίκτυπο στην υποστήριξη και στην ολιστική φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο της παχυσαρκίας. Ο πολλαπλασιασμός του μηνύματος, ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι μόνος του σε αυτή τη διαδρομή, είναι μέρος της λύσης. Συνεχίζουμε με αφοσίωση και ουσία να είμαστε σύμμαχοι των ασθενών μέσα από καινοτόμες και ολιστικές λύσεις και πρωτοβουλίες».

Η Novo Nordisk στο πλαίσιο της ορθής ενημέρωσης προσκαλεί το κοινό να κάνει το πρώτο βήμα και να επισκεφθεί την πλατφόρμα www.truthaboutweight.global/gr/el.html για να μάθει περισσότερα για την παχυσαρκία και να προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από τη συνάντηση με τον ιατρό.