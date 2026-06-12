Οι κόκκινες ή οι κίτρινες πιπεριές είναι πιο πλούσιες διατροφικά;

Οι κόκκινες πιπεριές έχουν περισσότερη βιταμίνη Α, οι κίτρινες συχνά κερδίζουν στη βιταμίνη C.

Newsbomb

Οι κόκκινες ή οι κίτρινες πιπεριές είναι πιο πλούσιες διατροφικά;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Οι κόκκινες και οι κίτρινες πιπεριές είναι και οι δύο εξαιρετικά θρεπτικά, χαμηλά σε θερμίδες λαχανικά, πλούσια σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και νερό.

Αν θέλετε την απλούστερη σύγκριση, οι κόκκινες πιπεριές είναι συνήθως πιο πυκνές σε θρεπτικά συστατικά συνολικά, επειδή είναι πλήρως ώριμες και παρέχουν περισσότερα καροτενοειδή που σχετίζονται με τη βιταμίνη Α. Οι κίτρινες πιπεριές, ωστόσο, μπορεί να έχουν ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και να αξίζουν μια θέση σε μια υγιεινή διατροφή.

Η καλύτερη επιλογή δεν είναι πραγματικά κόκκινη ή κίτρινη. Είναι η κατανάλωση και των δύο.

Πώς συγκρίνονται οι κόκκινες και οι κίτρινες πιπεριές;

Το χρώμα της πιπεριάς αντανακλά την ωριμότητα και τη χρωστική ουσία του φυτού. Οι κόκκινες πιπεριές παραμένουν στο φυτό για περισσότερο χρόνο, γεγονός που τους δίνει μια πιο γλυκιά γεύση και υψηλότερα επίπεδα ορισμένων καροτενοειδών. Οι κίτρινες πιπεριές περιέχουν διαφορετικό προφίλ χρωστικών και συχνά είναι ελαφρώς πιο ήπιες σε γεύση.

Θρεπτικό συστατικό ή χαρακτηριστικόΚόκκινη πιπεριάΚίτρινη πιπεριάΤι σημαίνει
ΘερμίδεςΧαμηλέςΧαμηλέςΚαι οι δύο ταιριάζουν καλά για άτομα που προσέχουν το βάρος τους
Βιταμίνη CΠολύ υψηλήΠολύ υψηλή, συχνά υψηλότερηΥποστηρίζει την ανοσολογική λειτουργία, το δέρμα και την απορρόφηση σιδήρου
Καροτενοειδή βιταμίνης ΑΥψηλότερηΧαμηλότερηΟι κόκκινες πιπεριές είναι πιο έντονες σε βήτα-καροτίνη και σε χρωστικές που υποστηρίζουν τα μάτια
ΑντιοξειδωτικάΠλούσια σε καψανθίνη και καροτενοειδήΠλούσια σε κίτρινες χρωστικές όπως η βιολαξανθίνηΔιαφορετικά χρώματα παρέχουν διαφορετικές προστατευτικές ενώσεις
ΓεύσηΠιο γλυκιάΉπια και ελαφρώς γλυκιάΚαι οι δύο τρώγονται εύκολα ωμές ή ελαφρώς μαγειρεμένες

Ποια είναι πιο θρεπτική;

Οι κόκκινες πιπεριές έχουν ένα ελαφρύ συνολικό πλεονέκτημα, επειδή παρέχουν περισσότερα καροτενοειδή προβιταμίνης Α, συμπεριλαμβανομένης της βήτα-καροτίνης, και ένα πιο ευρύ αντιοξειδωτικό προφίλ. Αυτές οι ενώσεις υποστηρίζουν την υγεία των ματιών, την ανοσολογική λειτουργία και την προστασία από το οξειδωτικό στρες.

Οι κίτρινες πιπεριές δεν είναι μια πιο αδύναμη τροφή. Εξακολουθούν να είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά και μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή αν ο στόχος σας είναι η μέγιστη πρόσληψη βιταμίνης C από μία μόνο πιπεριά. Η βιταμίνη C βοηθά το σώμα να παράγει κολλαγόνο, υποστηρίζει την ανοσολογική άμυνα και βελτιώνει την απορρόφηση σιδήρου από φυτικές τροφές.

Peppers

Είναι οι κόκκινες πιπεριές καλύτερες για την υγεία των ματιών;

Οι κόκκινες πιπεριές είναι γενικά καλύτερες για τα οφέλη που σχετίζονται με τη βιταμίνη Α, επειδή περιέχουν περισσότερα καροτενοειδή που το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να συσχετίσει με την προστασία των ματιών. Οι κίτρινες πιπεριές περιέχουν επίσης χρήσιμες χρωστικές ουσίες, αλλά οι κόκκινες πιπεριές συνήθως παρέχουν περισσότερα από πλευράς βιταμίνης Α στο διατροφικό προφίλ.

Για την υγεία των ματιών, το ευρύτερο διατροφικό μοτίβο εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη σημασία: τρώτε μια ποικιλία από πολύχρωμα λαχανικά, όπως φυλλώδη λαχανικά, καρότα, πιπεριές, ντομάτες και κολοκύθες.

Είναι καλύτερα να τρώτε τις πιπεριές ωμές ή μαγειρεμένες;

Οι ωμές πιπεριές διατηρούν περισσότερη βιταμίνη C, η οποία είναι ευαίσθητη στη θερμότητα. Εάν τρώτε πιπεριές κυρίως για τη βιταμίνη C, οι ωμές φέτες σε σαλάτες, wraps ή σνακ είναι μια ισχυρή επιλογή.

Το ελαφρύ μαγείρεμα εξακολουθεί να είναι υγιεινό και μπορεί να κάνει τις πιπεριές πιο εύπεπτες για ορισμένα άτομα. Το τηγάνισμα, το ψήσιμο στον φούρνο ή το ελαφρύ μαγείρεμα στον ατμό είναι καλύτερα από το βράσιμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που μπορεί να μειώσει τα υδατοδιαλυτά θρεπτικά συστατικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι πιπεριές καλές για το σάκχαρο του αίματος;

Ναι. Οι πιπεριές έχουν χαμηλές θερμίδες και υδατάνθρακες και παρέχουν φυτικές ίνες και νερό. Μπορούν να ταιριάξουν καλά σε γεύματα για άτομα που διαχειρίζονται το σάκχαρο του αίματος.

Μπορώ να τρώω πιπεριές κάθε μέρα;

Ναι, αν τις ανέχεστε καλά. Μερικά άτομα με παλινδρόμηση ή ευαισθησία στο πεπτικό σύστημα μπορεί να βρουν ερεθιστικές τις ωμές πιπεριές, επομένως οι μαγειρεμένες πιπεριές μπορεί να είναι πιο ήπιες στο πεπτικό σύστημα.

Συμπέρασμα

Οι κόκκινες πιπεριές είναι ελαφρώς πιο θρεπτικές συνολικά, επειδή περιέχουν περισσότερα καροτενοειδή, που σχετίζονται με τη βιταμίνη Α και ώριμα αντιοξειδωτικά. Οι κίτρινες πιπεριές μπορούν να είναι εξίσου χρήσιμες, ειδικά για τη βιταμίνη C.

Για το πιο υγιεινό πιάτο, μην αντιμετωπίζετε ένα χρώμα ως τη «βέλτιστη» επιλογή. Εναλλάξτε τις κόκκινες και τις κίτρινες πιπεριές, για να κερδίσετε ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών, χρωστικών, γεύσεων και οφελών.

Πηγές:
verywellhealth.com
usda.gov
clevelandclinic.org (1)
clevelandclinic.org (2)
nih.gov

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