Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα: Χάρτες με τις περιοχές που θα πληγούν

Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Newsbomb

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα: Χάρτες με τις περιοχές που θα πληγούν
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΚΑΙΡΟΣ
2'
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Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Την ίδια στιγμή το meteo.gr, αναφέρει πως για την Παρασκευή 12/06 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ το Σάββατο 13/06 τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις:

  • τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 12/06 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως στις ορεινές περιοχές
  • τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 13/06 σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Χάρτες: Πού θα χτυπήσουν έντονα φαινόμενα

Μάλιστα, το meteo παραθέτει και χάρτες με το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών της Παρασκευής 12/06, καθώς επίσης και των πρωινών ωρών του Σαββάτου 13/06, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε τους χάρτες

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Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Λίγο νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, αναφέροντας πως προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

  • Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,
  • στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,
  • στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και
  • στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες

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