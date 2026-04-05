Γεωργιάδης σε ΠΑΣΟΚ για Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας: Λειτουργεί κανονικά

Την έντονη ενόχλησή του για τους ισχυρισμούς περί διακοπής λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, εκφράζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαιώνει ότι λειτουργεί κανονικά.

«Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το δήθεν κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας λειτουργεί κανονικά. Αναστολή της εφημερίας προέκυψε για δύο ημέρες καθώς έλαβαν ταυτόχρονα αναρρωτική και οι 7 υπηρετούντες παθολόγοι του νοσοκομείου. Για την κάλυψη του κενού μετακινήθηκαν παθολόγοι από το νοσοκομείο και το Κ.Υ της Τρίπολης για να συνδράμουν στην παθολογική της Καλαμάτας. Τώρα πάντως έχει επανέλθει στην κανονική λειτουργία της» αναφέρει στην ανάρτησή του.