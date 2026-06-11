Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα

Όπως είπε ο κ. Εξάρχου, η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αρνητική εξέλιξη, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια οι προοπτικές της οικονομίας έχουν αλλάξει

Newsbomb

Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει την σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος καλείται να την συνεχίσει μέσα από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την οικονομία, στο συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» για τα 100 χρόνια από την έκδοσή του.

Όπως είπε ο κ. Εξάρχου, η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αρνητική εξέλιξη, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια οι προοπτικές της οικονομίας έχουν αλλάξει και η χώρα διαθέτει πλέον μία καλά στημένη οικονομία και οργανωμένα δημοσιονομικά, που καθιστούν εφικτή την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, που με τη σειρά της δημιουργεί θετικές προσδοκίες στις αγορές.

Η Ελλάδα σε θετική συγκυρία

Και τόνισε ότι αυτό που έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, τώρα το κάνει η ιδιωτική οικονομία η οποία προσελκύει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις στην Ελλάδα, σχολιάζοντας ότι προϋπόθεση για την επιτυχή συνέχιση της προσπάθειας αυτής θα είναι η διατήρηση μίας πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τους καρπούς της προσπάθειας που κατεβλήθη όλα τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι ξένοι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να τοποθετήσουν ίδια κεφάλαια στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες ομολογιακές εκδόσεις και την ΑΜΚ της Credia Bank, αλλά και την ΑΜΚ της ΔΕΗ.

Προϋπόθεση η σταθερότητα

Ωστόσο, σχολίασε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο το κεκτημένο της υψηλής ανάπτυξης και της δημοσιονομικής σταθερότητας, καθώς σε περίπτωση που χαθεί, τότε ο κίνδυνος επιστροφής της χώρας στην κατάσταση της προηγούμενης δεκαετίας θα είναι υπαρκτός. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, τονίζοντας ότι σήμερα η ελληνική οικονομία τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση την Ε.Ε., ενώ τα ελληνικά ομόλογα τελούν υπό διαπραγμάτευση σε τιμές χαμηλότερες από εκείνα μεγαλύτερων οικονομιών.

Εθνική προσπάθεια ο Κάθετος Διάδρομος

Μιλώντας ως Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, σημείωσε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μία εθνική προσπάθεια, που θα έχει θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο στα οικονομικά του Ομίλου AKTOR, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι εντός του 2026 θα μετουσιωθούν σε οριστικές εμπορικές συμφωνίες τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχει υπογράψει η εταιρεία με δημόσιους οργανισμούς της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την πώληση LNG από το 2030, εξασφαλίζοντας ικανές ποσότητες LNG της τάξης των 5,5 BCM ετησίως για 20 χρόνια. Ενώ εξέφρασε την ελπίδα του να επεκταθεί ο Κάθετος Διάδρομος και σε άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων, κάτι που θα φέρει νέες προοπτικές για την εταιρεία.

Ευκαιρίες για το διάστημα 2026-2030

Παράλληλα, τόνισε ότι η Atlantic SEE LNG Trade έχει την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί και στο μεσοδιάστημα μεταξύ 2026 και 2030, εμπορευόμενη LNG σε τιμές spot. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η νέα κατάσταση βρίσκει την Ευρώπη απροετοίμαστη, καθώς στην απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα προστεθεί και η δυσκολία του Κατάρ να εξάγει LNG εξ αιτίας των καταστροφών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές του από τον πόλεμο στο Ιράν.

Πληθωριστικός κίνδυνος για την Ευρώπη

Και σημείωσε ότι η Ευρώπη θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες LNG και ίσως κληθεί να καταβάλει μεγάλο τίμημα για αυτόν τον σκοπό, το οποίο με τη σειρά του θα προκαλέσει πληθωριστικό κύμα τον χειμώνα. Έτσι, προέβλεψε ότι αυτό το ενδεχόμενο θα καταστήσει αναγκαία την έκδοση ενός ευρωομολόγου ώστε να αντιμετωπιστεί και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το ενεργειακό κόστος. Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να διασφαλίσει ποσότητες LNG σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μακροπρόθεσμές συμφωνίες, καθώς η προμήθεια αερίου σε τιμές spot θα εγκαινιάσει ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι προς τα πάνω, εκτινάσσοντας την τιμή του.

Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ο κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία της ισορροπίας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης και υπογράμμισε ότι αυτόν τον ρόλο θα διαδραματίσει ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα το συμπληρώνει με αμερικανικό LNG, όταν στο μέλλον τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποκατασταθούν οι ευρωρωσικές σχέσεις και ξεκινήσει εκ νέου η προμήθεια ρωσικού αερίου, ώστε να μην βρεθεί ξανά η Ε.Ε. υπό καθεστώς ενεργειακού εκβιασμού. Και σημείωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιδότησης των τελικών καταναλωτών του αερίου ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους, ενώ συμπλήρωσε ότι μόνο οι μακροχρόνιες συμβάσεις με πλήθος προμηθευτών μπορούν να φέρουν ισορροπία στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης.

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