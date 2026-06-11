Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

Snapshot Η Ινδία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο, το M/T Jalveer, που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς κοντά στο λιμάνι Σίνας του Ομάν.

Το M/T Jalveer υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και όλοι οι 20 Ινδοί ναυτικοί που επέβαιναν είναι ασφαλείς, ενώ η εκκένωση συνεχίζεται.

Οι ΗΠΑ έχουν επιτεθεί επίσης στα πλοία Settebello και Marivex, με το Settebello να έχει 3 νεκρούς Ινδούς ναυτικούς και 21 διασωθέντες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλουν αποκλεισμό στις ακτές του Ιράν και αναχαιτίζουν πλοία που επιχειρούν να μεταφέρουν πετρέλαιο από το Ιράν.

Περίπου 13 πλοία με ινδική σημαία και περισσότεροι από 18.000 Ινδοί ναύτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έπληξαν σήμερα το πρωί ένα τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς κοντά στο λιμάνι Σίνας του Ομάν.

Το M/T Jalveer, ένα πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου, μετέφερε 20 Ινδούς ναυτικούς, οι οποίοι φέρονται να είναι όλοι ασφαλείς, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας, το οποίο αναφέρει ότι η διαδικασία εκκένωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Fire on board the tanker MT Jalveer off Oman



A serious fire broke out in the engine room and funnel area of the asphalt/bitumen tanker MT Jalveer, resulting in thick black smoke rising from the ship.



All 20 Indian crew members are reported safe.



The cause of the fire is… pic.twitter.com/7WCwMASOGf — Visegrád 24 (@visegrad24) June 11, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί στο Νέο Δελχί, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τρία ξεχωριστά πλήγματα στα πλοία Settebello , Marivex και Jalveer «προήλθαν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ».

Το M/T Settebello ήταν το όγδοο πλοίο που ακινητοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του αποκλεισμού των ακτών του Κόλπου του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom). Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στο Στενό του Ορμούζ στις 13 Απριλίου και αναχαιτίζουν ή επαναπροωθούν πλοία που ταξιδεύουν προς ή από τις ακτές του Ιράν.

Το υπό σημαία Παλάου Settebello δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη, αφού ο αμερικανικός στρατός το κατηγόρησε ότι παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό «προσπαθώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν». Στο πλοίο επέβαιναν 24 Ινδοί μέλη πληρώματος - οι 21 διασώθηκαν και οι 3 σκοτώθηκαν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι πυροβόλησε πυρομαχικά στο μηχανοστάσιο του πλοίου αφού το πλήρωμα «επανειλημμένα δεν συμμορφώθηκε» με τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανακοινώνοντας τον θάνατο τριών Ινδών ναυτικών μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε πετρελαιοφόρο, ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονόβαλ, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ατυχές να πληροφορηθεί το τραγικό περιστατικό». Σε ανάρτηση στο X, πρόσθεσε ότι είναι μια «βαθιά απώλεια».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) επιβεβαίωσε τις επιδρομές στο Settebello και το Marivex , αλλά δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιδρομές στο Jalveer .

Οι υπουργοί πρόσθεσαν ότι 13 πλοία με ινδική σημαία και περισσότεροι από 18.000 Ινδοί ναύτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων 562 σε πλοία με ινδική σημαία.

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