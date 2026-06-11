Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

Η Ινδία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ινδία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο, το M/T Jalveer, που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς κοντά στο λιμάνι Σίνας του Ομάν.
  • Το M/T Jalveer υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και όλοι οι 20 Ινδοί ναυτικοί που επέβαιναν είναι ασφαλείς, ενώ η εκκένωση συνεχίζεται.
  • Οι ΗΠΑ έχουν επιτεθεί επίσης στα πλοία Settebello και Marivex, με το Settebello να έχει 3 νεκρούς Ινδούς ναυτικούς και 21 διασωθέντες.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλουν αποκλεισμό στις ακτές του Ιράν και αναχαιτίζουν πλοία που επιχειρούν να μεταφέρουν πετρέλαιο από το Ιράν.
  • Περίπου 13 πλοία με ινδική σημαία και περισσότεροι από 18.000 Ινδοί ναύτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου.
Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έπληξαν σήμερα το πρωί ένα τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς κοντά στο λιμάνι Σίνας του Ομάν.

Το M/T Jalveer, ένα πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου, μετέφερε 20 Ινδούς ναυτικούς, οι οποίοι φέρονται να είναι όλοι ασφαλείς, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας, το οποίο αναφέρει ότι η διαδικασία εκκένωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί στο Νέο Δελχί, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τρία ξεχωριστά πλήγματα στα πλοία Settebello , Marivex και Jalveer «προήλθαν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ».

Το M/T Settebello ήταν το όγδοο πλοίο που ακινητοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του αποκλεισμού των ακτών του Κόλπου του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom). Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στο Στενό του Ορμούζ στις 13 Απριλίου και αναχαιτίζουν ή επαναπροωθούν πλοία που ταξιδεύουν προς ή από τις ακτές του Ιράν.

Το υπό σημαία Παλάου Settebello δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη, αφού ο αμερικανικός στρατός το κατηγόρησε ότι παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό «προσπαθώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν». Στο πλοίο επέβαιναν 24 Ινδοί μέλη πληρώματος - οι 21 διασώθηκαν και οι 3 σκοτώθηκαν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι πυροβόλησε πυρομαχικά στο μηχανοστάσιο του πλοίου αφού το πλήρωμα «επανειλημμένα δεν συμμορφώθηκε» με τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανακοινώνοντας τον θάνατο τριών Ινδών ναυτικών μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε πετρελαιοφόρο, ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονόβαλ, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ατυχές να πληροφορηθεί το τραγικό περιστατικό». Σε ανάρτηση στο X, πρόσθεσε ότι είναι μια «βαθιά απώλεια».

i.jpg

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) επιβεβαίωσε τις επιδρομές στο Settebello και το Marivex , αλλά δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιδρομές στο Jalveer .

Οι υπουργοί πρόσθεσαν ότι 13 πλοία με ινδική σημαία και περισσότεροι από 18.000 Ινδοί ναύτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων 562 σε πλοία με ινδική σημαία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37WHAT THE FACT

Deep Squat: Γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το «ασιατικό κάθισμα»

14:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος που είχε μετατρέψει το τροχόσπιτό του σε εργαστήριο παραγωγής κάνναβης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

14:19ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο με τα ζωντανά σκουλήκια: Κίνδυνοι υγείας – Πού θα το βρείτε

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου - Δείτε φωτογραφίες

14:13ANNOUNCEMENTS

Η Νατάσα Θεοδωρίδου… Μ’ ένα Φορτηγό τραγούδια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

13:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Υπέρμετρα αλαζόνας ο Μητσοτάκης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασε σε διάρκεια τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο - Πώς συγκρίνονται οι δύο συγκρούσεις που άλλαξαν την Ευρώπη

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα «πλωτό παλάτι» στη Μύκονο - Το superyacht του ιδρυτή του WhatsApp «μαγνητίζει» τα βλέμματα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Θα κάνουμε τη Μέση Ανατολή κόλαση για εσάς, αν συνεχίσετε τη δράση σας στα Στενά του Ορμούζ»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σώθηκαν από θαύμα οι επιβάτες

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη μυθολογία και τον πολιτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ