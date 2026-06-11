Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των κατοίκων που έχουν ανάγκη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προσφέρει έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι 2026 σε ευάλωτες ομάδες της περιοχής.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του δήμου από 4 έως 22 Ιουνίου 2026, με δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία.
  • Όσοι έλαβαν το επίδομα το Πάσχα 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο την αίτηση, ενώ οι νέοι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι μεταξύ άλλων ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμός κοινής ωφέλειας και αποδεικτικά οικονομικής κατάστασης.
  • Η προσεκτική και πλήρης υποβολή των δικαιολογητικών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη έγκριση και αποφυγή καθυστερήσεων στην καταβολή του επιδόματος.
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Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την παροχή έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για την περίοδο του καλοκαιριού 2026, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιο ευάλωτων ομάδων της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των κατοίκων που έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όσους πραγματικά το χρειάζονται. Οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνοιξαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ενώ η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Νέας Σμύρνης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/(Ενότητα: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Για Έκτακτο Επίδομα Καλοκαίρι 2026)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, αιτήσεις μέσω email δεν γίνονται δεκτές.

Οι πολίτες που είχαν λάβει το έκτακτο επίδομα κατά το Πάσχα 2026 και επιθυμούν να το λάβουν ξανά για το Καλοκαίρι 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο την αίτηση, χωρίς να επισυνάψουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι υπόλοιποι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σαρωμένα και ευκρινή, για την ταχύτερη και αποτελεσματική επεξεργασία της αίτησης.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία (Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος) έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κύρια δικαιολογητικά για όλους τους αιτούντες:

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου όλων των διαμενόντων στην οικία (συνοδευόμενο από άδεια παραμονής όπου απαιτείται).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, νερού ή τηλεφωνίας.
Αποδεικτικό ΙΒΑΝ, όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Δικαιολογητικά οικονομικής κατάστασης (για νέους αιτούντες):

Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα όλων των διαμενόντων στην οικία.
Τελευταίο Ε9 ή Περιουσιολόγιο ή Δήλωση ΕΝΦΙΑ όλων των διαμενόντων στην οικία.
Εναλλακτικά: Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αίτηση και έγκριση).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή δύο πρόσφατες αποδείξεις καταβολής ενοικίου (σε περίπτωση ληγμένου μισθωτηρίου).
Έντυπο Ε1 (σε περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας).
Βεβαίωση αστεγίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία).
Αντίγραφο διαζυγίου και έγγραφα επιμέλειας παιδιών.
Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η διάσταση και το χρονικό διάστημα αυτής.
Πιστοποιητικό γέννησης (σε περίπτωση νεογέννητου).
Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).
Γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ (σε περίπτωση ΑμεΑ).
Βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Η προσεκτική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι σημαντική για την έγκαιρη έγκριση του επιδόματος και την αποφυγή καθυστερήσεων.

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