Το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο με τα ζωντανά σκουλήκια: Κίνδυνοι υγείας – Πού θα το βρείτε

Είναι ένα παραδοσιακό τυρί, που έχει υποαστεί ζύμωση από προνύμφες μύγας και έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη.

Newsbomb

Το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο με τα ζωντανά σκουλήκια: Κίνδυνοι υγείας – Πού θα το βρείτε
ΕΥ ΖΗΝ
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Το Casu marzu είναι ένα τυρί από πρόβειο γάλα, αποτελεί παραδοσιακή παραγωγή της Σαρδηνίας και γνωστό για ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του: περιέχει ζωντανές προνύμφες εντόμων. Συχνά περιγράφεται ως το «πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο» και παρασκευάζεται όταν οι προνύμφες της μύγας του τυριού (Piophila Casei) χωνεύουν το τυρί, αλλάζοντας την υφή του σε μια μαλακή, ζυμωμένη πάστα.

Ο κίνδυνος δεν είναι απλώς ότι το τυρί φαίνεται ασυνήθιστο. Η ανησυχία είναι ότι περιλαμβάνει ανεξέλεγκτη δραστηριότητα προνυμφών, προχωρημένη αποσύνθεση και πιθανή έκθεση σε οργανισμούς ή μολυσματικούς παράγοντες που οι συνηθισμένοι κανόνες τυροκομίας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν.

Τι είναι το Casu marzu;

Το Casu marzu σημαίνει «σάπιο τυρί» στα Σαρδηνικά. Ξεκινά ως τυρί από πρόβειο γάλα τύπου πεκορίνο, και στη συνέχεια οι μύγες του τυριού γεννούν αυγά μέσα σε αυτό. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, οι προνύμφες διασπούν τα λίπη και τις πρωτεΐνες, μαλακώνοντας το τυρί και δίνοντάς του την έντονη γεύση και την κρεμώδη υφή του.

Για πολλούς Σαρδηνούς, έχει πολιτιστική σημασία και μια μακρά αγροτική παράδοση. Αλλά από άποψη ασφάλειας τροφίμων, είναι πολύ διαφορετικό από το ρυθμιζόμενο ζυμωμένο τυρί, όπου ελέγχεται η θερμοκρασία, τα μικρόβια, η υγιεινή και η ωρίμανση.

Γιατί μπορεί το Casu marzu να είναι επικίνδυνο;

Η κύρια ανησυχία είναι οι ζωντανές προνύμφες της μύγας του τυριού, Piophila casei. Σε περίπτωση κατάποσης, υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος οι προνύμφες να επιβιώσουν αρκετά ώστε να ερεθίσουν ή να μολύνουν τον γαστρεντερικό σωλήνα, μια πάθηση γνωστή ως εντερική μυΐαση. Η ιατρική βιβλιογραφία περιλαμβάνει σπάνιες αναφορές εντερικής μόλυνσης με Piophila casei, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε περίπτωση προήλθε συγκεκριμένα από το τυρί Casu marzu.

Πιθανά συμπτώματα μετά την κατανάλωση τέτοιου τυριού:

  • Ναυτία
  • Έμετος
  • Κοιλιακό πόνος
  • Διάρροια
  • Αιμορραγική διάρροια
  • Πυρετός ή αφυδάτωση σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης

Μια άλλη ανησυχία είναι η μόλυνση κατά την παραγωγή. Επειδή το Casu marzu παράγεται παραδοσιακά εκτός των τυπικών εμπορικών ελέγχων, τα επιβλαβή βακτήρια, οι αλλοιωτικοί οργανισμοί ή οι μη ασφαλείς συνθήκες χειρισμού μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αποκλειστούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν το τυρί παρασκευάζεται από μη παστεριωμένο γάλα ή αποθηκεύεται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Η αφαίρεση των σκουληκιών το καθιστά ασφαλές;

Όχι. Η αφαίρεση των ορατών προνυμφών δεν εγγυάται την ασφάλεια. Το τυρί έχει ήδη περάσει από την πέψη των προνυμφών και την προχωρημένη ζύμωση, και οποιαδήποτε μικροβιακή μόλυνση ή χημικές αλλαγές δεν θα εξαφανιστούν απαραίτητα επειδή οι προνύμφες αφαιρούνται.

Το μαγείρεμα επίσης δεν είναι μια αξιόπιστη λύση. Το Casu marzu δεν είναι ένα τρόφιμο σχεδιασμένο για να γίνεται ασφαλές με θέρμανση στο σπίτι, και το πρόβλημα ασφάλειάς του δεν είναι συγκρίσιμο με το απλό ξαναζέσταμα των υπολειμμάτων.

Είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός "το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο";

Είναι εν μέρει μια ταμπέλα των Μέσων Ενημέρωσης, αλλά δεν είναι αβάσιμη. Το τυρί Casu marzu είναι αμφιλεγόμενο, επειδή περιέχει ζωντανές προνύμφες, είναι εμπορικά περιορισμένο και δεν πληροί τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μην μετατραπεί η ιστορία σε καθαρό εντυπωσιασμό. Πολλοί Σαρδηνοί θεωρούν το Casu marzu ως τροφή κληρονομιάς, όχι ως κόλπο. Το ιατρικό ζήτημα είναι ότι η πολιτιστική αξία δεν εξαλείφει τους βιολογικούς κινδύνους, ειδικά για άτομα που το αντιμετωπίζουν μέσω του γαστρονομικού τουρισμού ή της περιέργειας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να κάνω εάν φάω τυρί Casu marzu και αισθανθώ αδιαθεσία;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανίσετε έμετο, έντονο κοιλιακό πόνο, διάρροια, αιματηρά κόπρανα, πυρετό, ζάλη ή σημάδια αφυδάτωσης. Αναφέρετε ότι φάγατε τυρί που περιέχει ζωντανές προνύμφες, επειδή αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την ιατρική αξιολόγηση.

Είναι το Casu marzu το ίδιο με άλλα τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση;

Όχι. Τα κανονικά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση παρασκευάζονται με ελεγχόμενες μικροβιακές διεργασίες. Το Casu marzu εξαρτάται από ζωντανές προνύμφες εντόμων που χωνεύουν το τυρί, γεγονός που δημιουργεί ένα διαφορετικό προφίλ ασφάλειας.

Μπορεί το Casu marzu να πωληθεί νόμιμα;

Η εμπορική πώληση έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των τροφίμων. Η διαθεσιμότητα στη Σαρδηνία μπορεί να εξακολουθεί να γίνεται ανεπίσημα, αλλά η κατανάλωση από τους ντόπιους δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ιατρικά ασφαλές.

Συμπέρασμα

Το Casu marzu είναι ένα πολιτισμικά σημαντικό τυρί της Σαρδηνίας, αλλά οι κίνδυνοι που θέτει στην υγεία είναι πραγματικοί. Ο συνδυασμός ζωντανών προνυμφών, προχωρημένης αποσύνθεσης, πιθανής μόλυνσης και έλλειψης τυπικού ελέγχου ασφαλείας το καθιστά πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο τυρί.

Πηγές:
cnn.com
nationalgeographic.com
jamanetwork.com
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)

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