ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου

Ένα καταφύγιο άγριων ζώων στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα έσωσε την ζωή ενός μικρού κογιότ, το οποίο βρέθηκε καλυμμένο από την μουσούδα έως και την ουρά του με εκατοντάδες αγκάθια κάκτου.

Ένας άνδρας βρήκε το μικρό κογιότ στην αυλή του σπιτιού του στην πόλη Σαρπράιζ της Αριζόνα, και θέλοντας να το βοηθήσει περίμενε υπομονετικά για την μητέρα του. Ωστόσο, καθώς το μικρό ζωάκι ήταν καλυμμένο με αγκάθια στο πρόσωπο, τα πόδια, το στομάχι και τα πόδια του και δεν μπορούσε να κουνηθεί, ο άνδρας ανησύχησε και κάλεσε το καταφύγιο Southwest Wildlife Conservation Center, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων στο Σκότσντεϊλ.

«Πρέπει να πονούσε πολύ», είπε ο Μπερκ Μαρτινό, κτηνίατρος στο καταφύγιο, μιλώντας στην Washington Post.

Το μικρό κογιότ ήταν σε κατάσταση λήθαργου όταν έφτασε στο καταφύγιο στις 19 Μαΐου, είπε ο Μαρτινό, και ήταν υποτονικό με τρόπο που υποδείκνυε ότι είχε πάθει σοκ. Το καταφύγιο έχει θεραπεύσει πολλές φορές ζωάκια που έχουν καρφωμένα αγκάθια στο δέρμα τους, αλλά αυτή η φορά ήταν διαφορετική.

«Ήταν μια αρκετά ακραία περίπτωση», εξήγησε ο Μαρτινό.

Το μικρό κογιότ όταν βρέθηκε The Washington Post

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αγκάθια, τα αγκάθια του συγκεκριμένου κάκτου -Cylindropuntia- είναι αγκαθωτά και σχεδιασμένα για να αποκολλώνται και να «γραπώνονται» επίμονα στο δέρμα, τη γούνα και τα ρούχα. Για ένα μικροσκοπικό κογιότ, ένα μόνο άγγιγμα πάνω σε έναν τέτοιο κάκτο, μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Ο Μαρτινό εξήγησε ότι κάθε άνοιξη το προσωπικό του καταφυγίου φροντίζει νεαρά ορφανά ζωάκια που είναι πολύ μικρά για να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Αυτό φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση του μικρού κογιότ, το οποίο πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει από μόνο του στην άγρια φύση.

Το μικρό κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια The Washington Post

Η διάσωση

Ο Μαρτινό και ένας συνάδελφός του χορήγησαν στο κογιότ αναισθητικό και πέρασαν δυόμισι ώρες αφαιρώντας μεθοδικά κάθε αγκάθι από την γούνα του.

Τα συγκεκριμένα αγκάθια μπαίνουν εύκολα στο δέρμα, εξήγησε ο Μαρτινό, αλλά η εξαγωγή τους είναι δύσκολη, καθώς αυτά πιάνονται από την γούνα και αντιστέκονται. Οι δύο εργάστηκαν με μικρούς μεταλλικούς σφιγκτήρες για να αποφύγουν να τρυπηθούν και οι ίδιοι.

«Θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και αποτελεσματικοί», εξήγησε ο Μαρτινό.

Ο Μαρτινό και ένας συνάδελφός του πέρασαν δυόμισι ώρες αφαιρώντας μεθοδικά κάθε αγκάθι από την γούνα του μικρού κογιότ The Washington Post

Μόλις αφαιρέθηκαν όλα τα αγκάθια, το κογιότ τοποθετήθηκε σε μια θερμοκοιτίδα και του χορηγήθηκαν υγρά. Αν δεν είχε διασωθεί, είπε ο Μαρτινό, το μικρό δεν θα είχε επιβιώσει.

Ωστόσο, το μικρό κογιότ έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

«Συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρεται ένα άγριο κογιότ και είναι εξίσου υγιές με όλα τα άλλα μικρά», είπε ο Μαρτινό.

To μικρό κογιότ έχει πλέον αναρρώσει πλήρως The Washington Post

Το καταφύγιο φιλοξενεί επί του παρόντος πολλά ακόμη ορφανά μικρά κογιότ παρόμοιας ηλικίας, και το προσωπικό τα έχει γνωρίσει μεταξύ τους για να ενθαρρύνει την κοινωνικοποίησή τους. Καθώς ωριμάζουν, θα μεταφερθούν σε έναν υπαίθριο χώρο αποκατάστασης και τελικά θα απελευθερωθούν στην άγρια φύση όταν ενηλικιωθούν.

Το προσωπικό του καταφυγίου αλληλεπιδρά ελάχιστα με τα ζώα - δεν τα ακουμπούν, δεν τους μιλούν και τα ταΐζουν μόνο όταν είναι απαραίτητο - ενώ φορούν μάσκες όταν βρίσκονται κοντά τους.

«Ο μεγαλύτερος μας στόχος είναι αυτά τα ζώα να μην μας συνηθίσουν», εξήγησε ο Μαρτινό. «Θέλουμε αυτά τα ζώα να είναι προετοιμασμένα να επιστρέψουν στη φύση χωρίς να εξαρτώνται από τους ανθρώπους».