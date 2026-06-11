ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου

Το μικρό κογιότ ήταν σε κατάσταση λήθαργου όταν έφτασε στο καταφύγιο στις 19 Μαΐου, και ήταν υποτονικό με τρόπο που υποδείκνυε ότι είχε πάθει σοκ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα καταφύγιο άγριων ζώων στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα έσωσε την ζωή ενός μικρού κογιότ, το οποίο βρέθηκε καλυμμένο από την μουσούδα έως και την ουρά του με εκατοντάδες αγκάθια κάκτου.

Ένας άνδρας βρήκε το μικρό κογιότ στην αυλή του σπιτιού του στην πόλη Σαρπράιζ της Αριζόνα, και θέλοντας να το βοηθήσει περίμενε υπομονετικά για την μητέρα του. Ωστόσο, καθώς το μικρό ζωάκι ήταν καλυμμένο με αγκάθια στο πρόσωπο, τα πόδια, το στομάχι και τα πόδια του και δεν μπορούσε να κουνηθεί, ο άνδρας ανησύχησε και κάλεσε το καταφύγιο Southwest Wildlife Conservation Center, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων στο Σκότσντεϊλ.

«Πρέπει να πονούσε πολύ», είπε ο Μπερκ Μαρτινό, κτηνίατρος στο καταφύγιο, μιλώντας στην Washington Post.

Το μικρό κογιότ ήταν σε κατάσταση λήθαργου όταν έφτασε στο καταφύγιο στις 19 Μαΐου, είπε ο Μαρτινό, και ήταν υποτονικό με τρόπο που υποδείκνυε ότι είχε πάθει σοκ. Το καταφύγιο έχει θεραπεύσει πολλές φορές ζωάκια που έχουν καρφωμένα αγκάθια στο δέρμα τους, αλλά αυτή η φορά ήταν διαφορετική.

«Ήταν μια αρκετά ακραία περίπτωση», εξήγησε ο Μαρτινό.

Κογιότ - Αγκάθια

Το μικρό κογιότ όταν βρέθηκε

The Washington Post

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αγκάθια, τα αγκάθια του συγκεκριμένου κάκτου -Cylindropuntia- είναι αγκαθωτά και σχεδιασμένα για να αποκολλώνται και να «γραπώνονται» επίμονα στο δέρμα, τη γούνα και τα ρούχα. Για ένα μικροσκοπικό κογιότ, ένα μόνο άγγιγμα πάνω σε έναν τέτοιο κάκτο, μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Ο Μαρτινό εξήγησε ότι κάθε άνοιξη το προσωπικό του καταφυγίου φροντίζει νεαρά ορφανά ζωάκια που είναι πολύ μικρά για να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Αυτό φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση του μικρού κογιότ, το οποίο πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει από μόνο του στην άγρια φύση.

Κογιότ - Αγκάθια

Το μικρό κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια

The Washington Post

Η διάσωση

Ο Μαρτινό και ένας συνάδελφός του χορήγησαν στο κογιότ αναισθητικό και πέρασαν δυόμισι ώρες αφαιρώντας μεθοδικά κάθε αγκάθι από την γούνα του.

Τα συγκεκριμένα αγκάθια μπαίνουν εύκολα στο δέρμα, εξήγησε ο Μαρτινό, αλλά η εξαγωγή τους είναι δύσκολη, καθώς αυτά πιάνονται από την γούνα και αντιστέκονται. Οι δύο εργάστηκαν με μικρούς μεταλλικούς σφιγκτήρες για να αποφύγουν να τρυπηθούν και οι ίδιοι.

«Θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και αποτελεσματικοί», εξήγησε ο Μαρτινό.

Κογιότ - Αγκάθια

Ο Μαρτινό και ένας συνάδελφός του πέρασαν δυόμισι ώρες αφαιρώντας μεθοδικά κάθε αγκάθι από την γούνα του μικρού κογιότ

The Washington Post

Μόλις αφαιρέθηκαν όλα τα αγκάθια, το κογιότ τοποθετήθηκε σε μια θερμοκοιτίδα και του χορηγήθηκαν υγρά. Αν δεν είχε διασωθεί, είπε ο Μαρτινό, το μικρό δεν θα είχε επιβιώσει.

Ωστόσο, το μικρό κογιότ έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

«Συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρεται ένα άγριο κογιότ και είναι εξίσου υγιές με όλα τα άλλα μικρά», είπε ο Μαρτινό.

Κογιότ - Αγκάθια

To μικρό κογιότ έχει πλέον αναρρώσει πλήρως

The Washington Post

Το καταφύγιο φιλοξενεί επί του παρόντος πολλά ακόμη ορφανά μικρά κογιότ παρόμοιας ηλικίας, και το προσωπικό τα έχει γνωρίσει μεταξύ τους για να ενθαρρύνει την κοινωνικοποίησή τους. Καθώς ωριμάζουν, θα μεταφερθούν σε έναν υπαίθριο χώρο αποκατάστασης και τελικά θα απελευθερωθούν στην άγρια φύση όταν ενηλικιωθούν.

Το προσωπικό του καταφυγίου αλληλεπιδρά ελάχιστα με τα ζώα - δεν τα ακουμπούν, δεν τους μιλούν και τα ταΐζουν μόνο όταν είναι απαραίτητο - ενώ φορούν μάσκες όταν βρίσκονται κοντά τους.

«Ο μεγαλύτερος μας στόχος είναι αυτά τα ζώα να μην μας συνηθίσουν», εξήγησε ο Μαρτινό. «Θέλουμε αυτά τα ζώα να είναι προετοιμασμένα να επιστρέψουν στη φύση χωρίς να εξαρτώνται από τους ανθρώπους».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37WHAT THE FACT

Deep Squat: Γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το «ασιατικό κάθισμα»

14:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος που είχε μετατρέψει το τροχόσπιτό του σε εργαστήριο παραγωγής κάνναβης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

14:19ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο με τα ζωντανά σκουλήκια: Κίνδυνοι υγείας – Πού θα το βρείτε

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου - Δείτε φωτογραφίες

14:13ANNOUNCEMENTS

Η Νατάσα Θεοδωρίδου… Μ’ ένα Φορτηγό τραγούδια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

13:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Υπέρμετρα αλαζόνας ο Μητσοτάκης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασε σε διάρκεια τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο - Πώς συγκρίνονται οι δύο συγκρούσεις που άλλαξαν την Ευρώπη

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα «πλωτό παλάτι» στη Μύκονο - Το superyacht του ιδρυτή του WhatsApp «μαγνητίζει» τα βλέμματα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Θα κάνουμε τη Μέση Ανατολή κόλαση για εσάς, αν συνεχίσετε τη δράση σας στα Στενά του Ορμούζ»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σώθηκαν από θαύμα οι επιβάτες

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη μυθολογία και τον πολιτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ