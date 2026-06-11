Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

Νατάσα Παυλοπούλου

Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

AP POOL
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παραδέχεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κάνει κάποια λάθη κατά τη διαχείριση των συμφερόντων της χώρας του.
  • Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν τεταθεί λόγω διαφορών στρατηγικής, ειδικά σε σχέση με τις στρατιωτικές ενέργειες στον Λίβανο και τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.
  • Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα, ακόμα και όταν αυτά αποκλίνουν από τα ισραηλινά, όπως δήλωσε ο Βανς.
  • Η σύγκρουση στον Λίβανο και οι επιδρομές του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους και απειλώντας την εκεχειρία με το Ιράν.
  • Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πολιτικές προκλήσεις ενόψει εκλογών, ενώ προσπαθεί να υποβαθμίσει τις διαφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες ως τακτικές διαφορές μεταξύ συμμάχων.
Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων στον πόλεμο κατά του Ιράν φαίνεται να έχουν τεταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ενώ ο Βανς δεν έδωσε παραδείγματα, δήλωσε στο CBS News ότι ο Νετανιάχου «διεκδικεί επιθετικά τα συμφέροντα της χώρας του», αλλά ότι αυτά δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με αυτά των ΗΠΑ.

Τα σχόλιά του σηματοδοτούν μια περαιτέρω δημόσια παραδοχή ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων έχουν δεχθεί πιέσεις τελευταία. Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συγκρούστηκε με τον Ισραηλινό ηγέτη σχετικά με τη στρατιωτική δράση στον Λίβανο, η οποία οδήγησε σε νέες επιθέσεις και απείλησε τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν αεροπορικά πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας σε δοκιμασία την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών που ισχύει από τον Απρίλιο. Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η Τεχεράνη άργησε «πολύ να καταλήξει σε συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, αν και οι νέες εχθροπραξίες πυροδοτήθηκαν από τα γεγονότα στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνέχισε την επιχείρηση με στόχο την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Axios ότι είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου «τρελό» σε τηλεφωνική συνομιλία , λέγοντας ότι ήταν «λίγο ενοχλημένος από τις συνεχείς διαμάχες του με τον Λίβανο». Σε συνέντευξη που πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή, ο Βανς δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, κοιτάξτε, κυβερνά μια χώρα που προφανώς υπήρξε πολύ στενός εταίρος των ΗΠΑ. Αλλά, ακόμη και όταν υπήρξαμε στενοί συνεργάτες, μερικές φορές έχουμε συμφέροντα που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα και μερικές φορές έχουμε συμφέροντα που δεν είναι ευθυγραμμισμένα.»

«Και αυτό που έχω δει με τον πρωθυπουργό είναι ότι διεκδικεί επιθετικά τα συμφέροντα της χώρας του - μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε, μερικές φορές σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι ήταν δουλειά της κυβέρνησης Τραμπ να επικεντρωθεί σε αυτό που είναι προς το συμφέρον της Αμερικής, «και όπου αυτό αποκλίνει, εμείς - δυστυχώς για τους Ισραηλινούς - πρέπει να επιλέξουμε την πλευρά του αμερικανικού λαού». Ερωτηθείς για παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες ο Νετανιάχου έκανε λάθος, ο Βανς είπε ότι «αυτές οι συζητήσεις μερικές φορές είναι καλύτερο να μένουν ιδιωτικές».

Ο Τραμπ ήταν συνήθως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ κατά τη διάρκεια και των δύο θητειών του στον Λευκό Οίκο - αλλά οι προσπάθειές του να απεμπλακεί από μια παρατεταμένη και ολοένα και πιο δαπανηρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν αποτύχει λόγω της συνεχιζόμενης επιχείρησης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να καλύπτει και τον Λίβανο, ο οποίο σύμφωνα με το Ισραήλ δεν αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πριν από δύο μήνες - και απείλησε να αναστείλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες πριν από την έναρξη των νέων επιθέσεων.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο και έχει καταλάβει ένα σημαντικό μέρος του νότιου μέρους της χώρας σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι εξαπέλυσαν επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν σε αντίποινα για μια ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Τουλάχιστον 3.696 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 30 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί εκατέρωθεν των συνόρων. Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ - τερματίζοντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον ιρανικό αποκλεισμό - και θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μια μακροχρόνια φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ.

Η επιδείνωση των σχέσεων αντανακλά το κλίμα στις ΗΠΑ: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών, οι οποίοι θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και οι οποίοι έχουν μια πιο απαισιόδοξη άποψη για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης εκλογές φέτος, στις οποίες θα πρέπει να πείσει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους ότι κερδίζει τον πόλεμο με το Ιράν και τους περιφερειακούς πληρεξούσιούς του. Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, προσπάθησε να υποβαθμίσει οποιαδήποτε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ. «Μερικές φορές, όπως και στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε αυτές τις τακτικές διαφωνίες», δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. «Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις λύσουμε και το κάνουμε ως καλοί φίλοι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37WHAT THE FACT

Deep Squat: Γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το «ασιατικό κάθισμα»

14:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος που είχε μετατρέψει το τροχόσπιτό του σε εργαστήριο παραγωγής κάνναβης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση σε τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

14:19ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο επικίνδυνο τυρί στον κόσμο με τα ζωντανά σκουλήκια: Κίνδυνοι υγείας – Πού θα το βρείτε

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταφύγιο έσωσε την ζωή μικρού κογιότ που βρέθηκε καλυμμένο με αγκάθια κάκτου - Δείτε φωτογραφίες

14:13ANNOUNCEMENTS

Η Νατάσα Θεοδωρίδου… Μ’ ένα Φορτηγό τραγούδια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

13:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» η επιστροφή Γιαννούλη – Τι αναφέρει η BILD για τις επαφές με Άουγκσμπουργκ

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Υπέρμετρα αλαζόνας ο Μητσοτάκης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασε σε διάρκεια τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο - Πώς συγκρίνονται οι δύο συγκρούσεις που άλλαξαν την Ευρώπη

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα «πλωτό παλάτι» στη Μύκονο - Το superyacht του ιδρυτή του WhatsApp «μαγνητίζει» τα βλέμματα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Θα κάνουμε τη Μέση Ανατολή κόλαση για εσάς, αν συνεχίσετε τη δράση σας στα Στενά του Ορμούζ»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σώθηκαν από θαύμα οι επιβάτες

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη μυθολογία και τον πολιτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες - Έκρυβαν τα ναρκωτικά σε supercars

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι το επόμενο 48χρονο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Δείτε χάρτες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Παξούς: Σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ