Βανς για Νετανιάχου: «Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη»

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παραδέχεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κάνει κάποια λάθη κατά τη διαχείριση των συμφερόντων της χώρας του.

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν τεταθεί λόγω διαφορών στρατηγικής, ειδικά σε σχέση με τις στρατιωτικές ενέργειες στον Λίβανο και τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα, ακόμα και όταν αυτά αποκλίνουν από τα ισραηλινά, όπως δήλωσε ο Βανς.

Η σύγκρουση στον Λίβανο και οι επιδρομές του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους και απειλώντας την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πολιτικές προκλήσεις ενόψει εκλογών, ενώ προσπαθεί να υποβαθμίσει τις διαφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες ως τακτικές διαφορές μεταξύ συμμάχων. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σίγουρα έχει κάνει κάποια λάθη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων στον πόλεμο κατά του Ιράν φαίνεται να έχουν τεταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ενώ ο Βανς δεν έδωσε παραδείγματα, δήλωσε στο CBS News ότι ο Νετανιάχου «διεκδικεί επιθετικά τα συμφέροντα της χώρας του», αλλά ότι αυτά δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με αυτά των ΗΠΑ.

Τα σχόλιά του σηματοδοτούν μια περαιτέρω δημόσια παραδοχή ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων έχουν δεχθεί πιέσεις τελευταία. Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συγκρούστηκε με τον Ισραηλινό ηγέτη σχετικά με τη στρατιωτική δράση στον Λίβανο, η οποία οδήγησε σε νέες επιθέσεις και απείλησε τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν αεροπορικά πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας σε δοκιμασία την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών που ισχύει από τον Απρίλιο. Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η Τεχεράνη άργησε «πολύ να καταλήξει σε συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, αν και οι νέες εχθροπραξίες πυροδοτήθηκαν από τα γεγονότα στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνέχισε την επιχείρηση με στόχο την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Axios ότι είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου «τρελό» σε τηλεφωνική συνομιλία , λέγοντας ότι ήταν «λίγο ενοχλημένος από τις συνεχείς διαμάχες του με τον Λίβανο». Σε συνέντευξη που πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή, ο Βανς δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, κοιτάξτε, κυβερνά μια χώρα που προφανώς υπήρξε πολύ στενός εταίρος των ΗΠΑ. Αλλά, ακόμη και όταν υπήρξαμε στενοί συνεργάτες, μερικές φορές έχουμε συμφέροντα που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα και μερικές φορές έχουμε συμφέροντα που δεν είναι ευθυγραμμισμένα.»

«Και αυτό που έχω δει με τον πρωθυπουργό είναι ότι διεκδικεί επιθετικά τα συμφέροντα της χώρας του - μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε, μερικές φορές σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι ήταν δουλειά της κυβέρνησης Τραμπ να επικεντρωθεί σε αυτό που είναι προς το συμφέρον της Αμερικής, «και όπου αυτό αποκλίνει, εμείς - δυστυχώς για τους Ισραηλινούς - πρέπει να επιλέξουμε την πλευρά του αμερικανικού λαού». Ερωτηθείς για παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες ο Νετανιάχου έκανε λάθος, ο Βανς είπε ότι «αυτές οι συζητήσεις μερικές φορές είναι καλύτερο να μένουν ιδιωτικές».

Ο Τραμπ ήταν συνήθως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ κατά τη διάρκεια και των δύο θητειών του στον Λευκό Οίκο - αλλά οι προσπάθειές του να απεμπλακεί από μια παρατεταμένη και ολοένα και πιο δαπανηρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν αποτύχει λόγω της συνεχιζόμενης επιχείρησης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να καλύπτει και τον Λίβανο, ο οποίο σύμφωνα με το Ισραήλ δεν αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πριν από δύο μήνες - και απείλησε να αναστείλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες πριν από την έναρξη των νέων επιθέσεων.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο και έχει καταλάβει ένα σημαντικό μέρος του νότιου μέρους της χώρας σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι εξαπέλυσαν επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν σε αντίποινα για μια ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Τουλάχιστον 3.696 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 30 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί εκατέρωθεν των συνόρων. Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ - τερματίζοντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον ιρανικό αποκλεισμό - και θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μια μακροχρόνια φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ.

Η επιδείνωση των σχέσεων αντανακλά το κλίμα στις ΗΠΑ: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών, οι οποίοι θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και οι οποίοι έχουν μια πιο απαισιόδοξη άποψη για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης εκλογές φέτος, στις οποίες θα πρέπει να πείσει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους ότι κερδίζει τον πόλεμο με το Ιράν και τους περιφερειακούς πληρεξούσιούς του. Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, προσπάθησε να υποβαθμίσει οποιαδήποτε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ. «Μερικές φορές, όπως και στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε αυτές τις τακτικές διαφωνίες», δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. «Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις λύσουμε και το κάνουμε ως καλοί φίλοι».

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