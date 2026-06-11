Deep Squat: Γιατί όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το «ασιατικό κάθισμα»

Το βαθύ κάθισμα είναι μια στάση χαλάρωσης για πολλούς μύες του ανθρώπινου σώματος την οποία χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία άνθρωποι με καταγωγή από χώρες της Ασίας, όπως την Κίνα και την Ιαπωνία και για αυτό συχνά είθισται να αποκαλείται και «Ασιατικό κάθισμα».

Είναι μια φυσική στάση του σώματος την οποία όμως με το πέρασμα των χρόνων, όλο και λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πιο σύγχρονο, καθιστικό πολύ συχνά, τρόπο ζωής που οδηγεί στην απώλεια αυτής της βασικής ανθρώπινης ικανότητας, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη ευελιξίας και ευλυγισίας, όπως εξηγεί στο BBC ένας γυμναστής.

Στην πραγματικότητα αυτού του είδους το κάθισμα μπορούσαν να το κάνουν όλοι, γιατί πριν να υπάρξουν οι καρέκλες και προτού όλοι να αποκτήσουν τις δυτικού τύπου τουαλέτες, όλοι ήταν "υποχρεωμένοι" να μπορούν να καθίσουν έτσι, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα.

Η σωστή τεχνική για το βαθύ κάθισμα Unsplash

Ωστόσο αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία 150 περίπου χρόνια, όπως επισημαίνει ο γυμναστής καθώς μετά την «εφεύρεση» της σύγχρονης τουαλέτας οι άνθρωποι κάθονται πιο ψηλά, με αποτέλεσμα να μην εξασκούνται στο βαθύ κάθισμα.

Ο σωστός τρόπος για να κάνετε «Deep Squat»

Για να πραγματοποιήσει κάποιος ένα βαθύ κάθισμα ή αλλιώς deep squat, τα πόδια παραμένουν σταθερά στο έδαφος, ενώ το πίσω μέρος των μηρών ακουμπά στις γάμπες. Πρόκειται μάλιστα για μια κίνηση που όλα τα παιδιά μπορούν να κάνουν αυθόρμητα, ωστόσο στην πορεία της ζωής τους χάνουν αυτή την ικανότητα.