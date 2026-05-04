Πώς η μυϊκή ενδυνάμωση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής: Τι δείχνει νέα μελέτη

Oποιαδήποτε μορφή προπόνησης με βάρη σε 216.339 ηλικιωμένους συνδέθηκε με 6% χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα και 8% λιγότερους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα

Ανθή Κουρεντζή

Πώς η μυϊκή ενδυνάμωση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής: Τι δείχνει νέα μελέτη

Unsplash

ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 90χρονη γιαγιά σου θα μπορούσε να αυξήσει τη δύναμη των ποδιών της κατά 174% μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες προπόνησης με βάρη. Αυτό απέδειξαν γιατροί το 1990, όταν υπέβαλαν δέκα ενοίκους γηροκομείου (ηλικίας 86 έως 96 ετών) σε προγράμματα υψηλής έντασης. Η ταχύτητα βάδισης αυξήθηκε κατά 48% και η μυϊκή μάζα κατά 9%.

Το πείραμα επαναλήφθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα σε 100 ευπαθείς ηλικιωμένους με μέσο όρο ηλικίας τα 87 έτη. Η δύναμη αυξήθηκε κατά 113% μέσα σε 10 εβδομάδες, ενώ ο μεγαλύτερος συμμετέχων ήταν 98 ετών. Ακόμη και στα 90, το σώμα μπορεί να δημιουργεί νέο μυϊκό ιστό — αρκεί να δεχτεί το κατάλληλο ερέθισμα.

Unsplash

Χωρίς αυτό το ερέθισμα, η μυϊκή μάζα αρχίζει να μειώνεται περίπου από την ηλικία των 30 ετών. Η απώλεια φτάνει το 3% έως 5% ανά δεκαετία μέχρι τα 60 και στη συνέχεια διπλασιάζεται. Μέχρι τα 80, από το 10% έως και το 50% των ενηλίκων έχουν χάσει τόση μυϊκή δύναμη που δυσκολεύονται να ανοίξουν ένα βάζο ή να σηκωθούν από μια καρέκλα. Οι γιατροί ονομάζουν αυτή την κατάσταση Sarcopenia. Στην πραγματικότητα, πολλά από όσα αποδίδονται στη «γήρανση» — όπως η αδυναμία, οι πτώσεις και η ευθραυστότητα — σχετίζονται άμεσα με αυτή τη διαδικασία.

Μια βρετανική μελέτη που παρακολούθησε 845 άτομα άνω των 85 ετών για σχεδόν μια δεκαετία, έδειξε ότι ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες επιβίωσης ήταν η δύναμη λαβής. Γυναίκες που έχαναν 1 κιλό δύναμης λαβής ετησίως είχαν 33% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Αντίθετα, σε όσους η δύναμη αυξανόταν — ακόμη και μετά τα 85 — η θνησιμότητα μειωνόταν κατά 31%.

Σε αμερικανική μελέτη με 216.339 ηλικιωμένους, οποιαδήποτε μορφή προπόνησης με βάρη συνδέθηκε με 6% χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα και 8% λιγότερους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε παρακολούθηση 15 ετών, όσοι έκαναν βάρη δύο φορές την εβδομάδα (σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες που ελάχιστοι τηρούν) είχαν 46% μικρότερη πιθανότητα θανάτου.

Και μετά είναι οι πτώσεις. Αν είσαι 65+ και υποστείς κάταγμα ισχίου, περίπου το 27% πεθαίνει μέσα στον πρώτο χρόνο. Δέκα χρόνια μετά, μόνο το 8,5% των ασθενών παραμένει εν ζωή, έναντι περίπου 40% όσων δεν υπέστησαν τέτοιο κάταγμα. Η προπόνηση δύναμης λειτουργεί διπλά: μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και ενισχύει την οστική πυκνότητα ώστε το σώμα να αντέχει καλύτερα τυχόν τραυματισμούς.

Η Taiwan έγινε επισήμως «υπεργηρασμένη» κοινωνία φέτος τον Ιανουάριο, με έναν στους πέντε κατοίκους να είναι άνω των 65 ετών. Έφτασε σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις 7 χρόνια — όταν η Ιαπωνία χρειάστηκε 11 και η Γερμανία 36. Ανάμεσα στις πολλές λύσεις που εξετάζονται, το να βάλεις ακόμη και 89χρονες γιαγιάδες μπροστά σε μια μπάρα ίσως είναι από τις πιο οικονομικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το σχόλιο για Καστανίδη και το αίτημα για εκλογές ακόμα και αύριο - Τι είπε για 4ημερη εργασία και μειωμένο ΦΠΑ

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου

20:30LIFESTYLE

Η Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision – Ποιοι άλλοι σταρ επιστρέφουν;

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον εμφανίζει και πάλι σε ρόλο ιππότη Τζεντάι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

20:08ΠΟΛΤΟΣ

Μπορεί ο Τσίπρας να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Διοικητής της CENTCOM: Ανατινάξαμε 6 ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Tαλαιπωρία για 514 επιβάτες

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση για να αποφύγει τη φυλακή

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολλέγιο Αθηνών

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι καταχραστές με επικήρυξαν και απείλησαν την οικογένεια μου»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν είχαμε κανένα σχέδιο να επιτεθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

19:32WHAT THE FACT

Είναι οι αναμνήσεις σας αληθινές; Οι φυσικοί επανεξετάζουν το παράδοξο του εγκεφάλου Boltzmann

19:19ΥΓΕΙΑ

Πώς η μυϊκή ενδυνάμωση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής: Τι δείχνει νέα μελέτη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν είχαμε κανένα σχέδιο να επιτεθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ