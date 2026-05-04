Μελέτη: Μια σακούλα πατατάκια την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφικής εγκεφαλικής βλάβης

Εδώ και χρόνια, οι γιατροί προειδοποιούν ότι τα πατατάκια, τα μπισκότα και τα αναψυκτικά μπορούν να αυξήσουν το λίπος, να προκαλέσουν καρδιακές παθήσεις και να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου. Τώρα, μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι αυτά τα τρόφιμα μπορούν επίσης να βλάψουν τις γνωστικές λειτουργίες και τις νοητικές ικανότητες ενός ατόμου.

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές στην Αυστραλία που ανέλυσαν τη διατροφή 2.200 ενηλίκων, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς τα τρόφιμα που καταναλώνουν επηρεάζουν τις γνωστικές τους λειτουργίες.

Οι ερευνητές έλεγξαν τις διατροφικές συνήθειες των ατόμων ως προς την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Να σημειωθεί ότι, δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά γενικά ορίζοντας ως αυτά που περιέχουν περισσότερα από πέντε συστατικά ή τρόφιμα που απέχουν πολύ από την αρχική τους μορφή.

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα παρουσίαζαν χειρότερη ικανότητα συγκέντρωσης και γνωστική εξασθένηση.

Για κάθε 10% κατανάλωσης ενός υπερεπεξεργασμένου τροφίμου, το οποίο ισοδυναμεί με μια σακούλα πατατάκια την ημέρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα παρουσίασαν διάσπαση προσοχής και υψηλότερο κίνδυνο στην άνοια.

Η κατανάλωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων καταγράφηκε ανεξάρτητα από τα άλλα τρόφιμα που έτρωγαν οι συμμετέχοντες και από το αν ακολουθούσαν μια κατά τα άλλα υγιεινή διατροφή.

Η Dr. Μπάρμπαρα Καρντόσο, βιοχημικός διατροφής στο Πανεπιστήμιο Monash που ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε: «Για να βάλουμε τα ευρήματά μας σε σειρά: Μια αύξηση κατά 10% στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα ισοδυναμεί περίπου με μια σακούλα πατατάκια καθημερινά. Για κάθε 10% αύξηση στην κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, παρατηρήσαμε μια σαφή πτώση στην ικανότητα συγκέντρωσης ενός ατόμου. Σε κλινικούς όρους, αυτό μεταφράστηκε σε σταθερά χαμηλότερες βαθμολογίες σε τυποποιημένες γνωστικές δοκιμασίες που μετρούν την οπτική προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας του εγκεφάλου».

Να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν ανέλυσε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους τα τρόφιμα αυτά βλάπτουν την υγεία του εγκεφάλου, αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι η υπερεπεξεργασία μπορεί να αφαιρεί ζωτικά θρεπτικά συστατικά και να εισάγει επικίνδυνες χημικές ουσίες στον οργανισμό που μπορούν να βλάψουν τον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα τρόφιμα αυτά ενδέχεται να περιέχουν ακρυλαμίδιο, μια οργανική χημική ένωση που σχηματίζεται σε αμυλούχα τρόφιμα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως το τηγάνισμα ή το ψήσιμο, και η οποία μπορεί να βλάψει τους νευρώνες ή τα αιμοφόρα αγγεία.

Τι έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν φθαλικές ενώσεις ή δισφαινόλες, χημικές ουσίες που μπορούν να εισέλθουν στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι οποίες μπορεί επίσης να είναι δυνητικά επιβλαβείς.

Ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι οι χημικές ουσίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου – ή να βλάψουν μικροσκοπικές περιοχές εγκεφαλικού ιστού, που προκαλούνται από ανεπαρκή παροχή αίματος λόγω βλάβης σε ένα αιμοφόρο αγγείο.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι αν πληγούν αυτές οι μικρές περιοχές ενδέχεται να βλάψουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, οδηγώντας ενδεχομένως σε προβλήματα συγκέντρωσης και απόσπασης προσοχής - και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται επίσης με υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, υψηλής αρτηριακής πίεσης ή διαβήτη, που με την σειρά τους μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας - η οποία σήμερα επηρεάζει 7 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Σήμερα, περίπου το 53% του συνόλου των θερμίδων που καταναλώνουν οι ενήλικες στις ΗΠΑ προέρχεται από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

