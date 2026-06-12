Πύρινη κόλαση σε τεράστια αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού στην Καλιφόρνια – Βίντεο

Μία mega–πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού έκτασης περίπου 93 στρεμμάτων στην πόλη Τρέισι της Καλιφόρνιας, οδηγώντας τις τοπικές Aρχές στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα προβλήματα στην παροχή νερού συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, ενώ, εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή.

Η πόλη του Τρέισι κήρυξε κατάσταση τοπικής έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφή μίας εγκατάστασης της εταιρείας Medline Industries.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αποθήκη της οδού Προμόντορι Πάρκγουεϊ, αντιμετώπισαν προβλήματα υδροδότησης, γεγονός που περιόρισε τις προσπάθειες να κατασβέσουν τη φωτιά.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Τρέισι, Ράνταλ Μπράντλεϊ, ανέφερε ότι τα συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στη 01:00 τοπική ώρα και εντόπισαν μεγάλη φωτιά στην οροφή του κτηρίου έκτασης περίπου 93.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στην οροφή και το εσωτερικό της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατός ο περιορισμός πριν επεκταθεί σε ολόκληρο το κτήριο.

Ο Μπράντλεϊ σημείωσε ότι υπήρχαν προβλήματα στην παροχή νερού και ότι δεν ήταν σαφές αν το σύστημα καταιονισμού λειτουργούσε σωστά κατά την άφιξη των πυροσβεστών. Παρά τις φλόγες, το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης δεν είχε ενεργοποιηθεί εκείνη τη στιγμή.

Ο Μπράντλεϊ ανέφερε, επίσης, ότι τα προβλήματα υδροδότησης επηρέασαν την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν χαμηλή πίεση στους κρουνούς εντός της εγκατάστασης.

«Πολλά πράγματα λειτούργησαν εναντίον μας. Προβλήματα υδροδότησης, χαμηλή υγρασία, ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες. Ήταν σχεδόν η τέλεια καταιγίδα για την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς», τόνισε.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι το σύστημα πυροπροστασίας της εγκατάστασης –που περιλαμβάνει κρουνούς, αντλίες και συναγερμούς– είχε επιθεωρηθεί τον Ιανουάριο, όμως, η έρευνα θα εξετάσει γιατί οι κρουνοί δεν λειτούργησαν όπως αναμενόταν.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν κρουνούς εκτός της εγκατάστασης, ενώ η πίεση νερού στην πόλη παρέμεινε σταθερή. Με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η πόλη μπορεί να ζητήσει βοήθεια από πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές και να ενεργοποιήσει προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν και διατέθηκαν πόροι από την Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Καλιφόρνιας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολιτείας.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μεγάλη στοίβα παλετών και σε αρκετά ρυμουλκούμενα φορτηγών έξω από εγκατάσταση της FedEx. Η εξωτερική πλευρά του κτηρίου έπιασε φωτιά, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν πριν καταστραφεί ολόκληρη η εγκατάσταση.

Η FedEx ενημέρωσε ότι η φωτιά δεν έφτασε στις δικές της εγκαταστάσεις και πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των εργαζομένων και όσων επηρεάζονται.

Αρκερές μικρότερες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν κοντά στις οδούς Σουλτ και Λαρτς καθώς και κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Τρέισι, ωστόσο, όλες τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς να απαιτηθούν εκκενώσεις κατοικιών.

Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Μπράντλεϊ προέρχονταν από ελαστικά φορτηγών και προϊόντα που βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Η Medline Industries επιβεβαίωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και το προσωπικό που βρίσκονταν στον χώρο, έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλείς. Η Sutter Health ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι διαθέτει εναλλακτικά σχέδια για τη διατήρηση της πρόσβασης σε κρίσιμα ιατρικά εφόδια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τρέισι λαμβάνει ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες. Περίπου 200 πυροσβέστες και ακόμη 100 άτομα υποστηρικτικού προσωπικού βρίσκονται στο σημείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο λοχίας της αστυνομίας του Τρέισι, Μάικλ Ρίτσαρντς, υποστήριξε ότι μόλις είδε το μεγάλο νέφος μαύρου καπνού, κατάλαβε τη σοβαρότητα του περιστατικού. «Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά όσο κανείς δεν έχει τραυματιστεί, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αποκατασταθούν», συμπλήρωσε.

Το Τρέισι βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Στόκτον, στην κοιλάδα Σαν Χοακίν. Η περιοχή της πυρκαγιάς φιλοξενεί αρκετά μεγάλα κέντρα διανομής εταιρειών όπως η Amazon και η FedEx.

Η Amazon επεσήμανε ότι ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών Αρχών για λόγους αυξημένης προφύλαξης.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.