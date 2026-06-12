Μαρινάκης για τα περί αλλαγής εν κινήσει: Τα ακούω βερεσέ, πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες

Όλα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε νέα παρέμβασή του

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης για τα περί αλλαγής εν κινήσει: Τα ακούω βερεσέ, πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες
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Την χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε μεταξύ άλλων σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν ειπωθεί κατα καιρούς μιλώντας στον ΑΝΤ1 απάντησε: «Δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της ΝΔ. Αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν».

«Στα μεγάλα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Υπάρχουν πικρίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Αλλά βάζουμε την πατρίδα πάνω από το εγώ. Ο κ. Σαμαράς ήταν από τα βασικά θύματα της πάνω και κάτω πλατείας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνει κάτι που θα πληγώσει την παράταξη», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις εκλογές ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί από εμάς. Ο αντιπρόεδρος κ .Χατζηδάκης ξεκινάει μια προσπάθεια για το επόμενο πρόγραμμα. Για όποιον σκέφτεται να ψηφίσει ΝΔ και είναι απογοητευμένος. Εξαρτάται από εμάς».

«Μια κάλπη γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει να μπει σε περιπέτειες. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Πρέπει να σεβαστούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρίαρχος ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Τα ακούω βερεσέ, πρωθυπουργό και κυβέρνησή εκλέγουν οι πολίτες όχι στα γραφεία και στα καφέ»

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