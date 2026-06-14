Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

Snapshot Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας από ομάδα ατόμων που επιχείρησαν να αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλου του και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Εξετάζεται η πιθανή διακομιδή του σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες με συλλογή καταθέσεων και υλικού από κάμερες για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Σε νοσοκομειακή μονάδα νοσηλεύεται 19χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αιματηρής απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε χθες απόγευμα στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 18:00 ομάδα ατόμων προσέγγισε τον 19χρονο με σκοπό να του αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα. Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον θώρακα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει αιμόφυρτος στο σημείο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο νεαρός μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο μόνος του περίπου στις 22:00, όπου και εισήχθη για νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες της περιοχής, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.