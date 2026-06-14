Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

Ένας 19χρονος Αιγύπτιος τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι στον θώρακα κατά απόπειρα ληστείας στα Πατήσια

Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας από ομάδα ατόμων που επιχείρησαν να αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλου του και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
  • Εξετάζεται η πιθανή διακομιδή του σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
  • Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες με συλλογή καταθέσεων και υλικού από κάμερες για τον εντοπισμό των δραστών.
Snapshot powered by AI

Σε νοσοκομειακή μονάδα νοσηλεύεται 19χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αιματηρής απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε χθες απόγευμα στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 18:00 ομάδα ατόμων προσέγγισε τον 19χρονο με σκοπό να του αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα. Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον θώρακα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει αιμόφυρτος στο σημείο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο νεαρός μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο μόνος του περίπου στις 22:00, όπου και εισήχθη για νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες της περιοχής, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Με... VAR, gov.gr, πολεοδομίες και μετανάστευση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί κομάντος αναχαίτισαν τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μάγχη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς αναδιαμορφώνεται ο χάρτης των ροών πετρελαίου και του «μαύρου χρυσού»

09:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Η Νέα Υόρκη στους δρόμους για το πρωτάθλημα των Νικς, μετά από 53 χρόνια!

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανωμαλία στον Ατλαντικό

09:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Μυστικοί χάρτες της Χεζμπολάχ βρέθηκαν σε σήραγγα - Το υπόγειο δίκτυο χρηματοδότησε το Ιράν

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

09:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα «Καγκουρό» έκαναν την έκπληξη!

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mansory έντυσε με χρυσό τη Mercedes-AMG G 63 και της έδωσε 720 ίππους

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταίες ημέρες για έκπτωση έως 3% - Τι ισχύει για προθεσμίες

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η κίνηση των αυτοκινήτων ζεσταίνει τις σύγχρονες πόλεις

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς τσακώθηκε live με τον streamer IShowSpeed - Βίντεο

08:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 1987: Οι ήρωες, οι αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός βιρτουόζος της μπάλας - Επίδειξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030 - Ποιες κατηγορίες δεν θα επηρεαστούν

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

09:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Μυστικοί χάρτες της Χεζμπολάχ βρέθηκαν σε σήραγγα - Το υπόγειο δίκτυο χρηματοδότησε το Ιράν

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Με... VAR, gov.gr, πολεοδομίες και μετανάστευση

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

09:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα «Καγκουρό» έκαναν την έκπληξη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ