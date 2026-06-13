Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

Λαγοκέφαλος: Το μεσογειακό ψάρι με τοξική σάρκα και επικίνδυνο δάγκωμα.

Newsbomb

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες
ΥΓΕΙΑ
5'
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Το ψάρι Lagocephalus sceleratus, γνωστό και ως λαγοκέφαλος, είναι ένα είδος που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στην Μεσόγειο. Ενέχει δύο ξεχωριστούς κινδύνους για την υγεία: το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και η σάρκα και τα όργανά του μπορεί να περιέχουν τετροδοτοξίνη, ένα ισχυρό νευρικό δηλητήριο που μπορεί να αποβεί μοιραίο αν καταναλωθεί.

Η ασφαλέστερη συμβουλή είναι απλή: μην το αγγίζετε, μην το καθαρίζετε και μην το τρώτε ποτέ!

Γιατί είναι επικίνδυνο να φάτε λαγοκέφαλο

Ο κύριος κίνδυνος είναι η τετροδοτοξίνη. Αυτή η τοξίνη επηρεάζει τη νευρική σηματοδότηση και μπορεί να προκαλέσει:

  1. μούδιασμα
  2. αδυναμία
  3. παράλυση
  4. αναπνευστική ανεπάρκεια και
  5. …θάνατο

Βρίσκεται ιδιαίτερα στα όργανα του ψαριού όπως το ήπαρ και τα γεννητικά όργανα, αλλά η κατανομή της τοξίνης μπορεί να ποικίλλει, επομένως κανένα μέρος του ψαριού δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλές.

Το μαγείρεμα δεν λύνει το πρόβλημα. Η τετροδοτοξίνη είναι σταθερή στη θερμότητα και δεν μπορεί να καταστραφεί αξιόπιστα με βράσιμο, τηγάνισμα, ξήρανση ή κατάψυξη. Δεν υπάρχει επίσης γνωστό αντίδοτο. Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, ειδικά η υποστήριξη της αναπνοής σε περίπτωση παράλυσης.

Γι' αυτόν τον λόγο, τα ψάρια τύπου pufferfish (όπως ο λαγοκέφαλος) από δηλητηριώδεις οικογένειες δεν επιτρέπονται στην αγορά της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες απαγορεύουν τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από το είδος Tetraodontidae, την οικογένεια ψαριών που περιλαμβάνει τα pufferfish όπως τον λαγοκέφαλο.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει η δηλητηρίαση από λαγοκέφαλο;

Η δηλητηρίαση από τετροδοτοξίνη μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα, μερικές φορές μέσα σε λίγα λεπτά έως λίγες ώρες μετά την κατανάλωση του ψαριού. Τα πρώιμα σημάδια συχνά περιλαμβάνουν:

  • μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα γύρω από το στόμα
  • ναυτία
  • έμετο
  • ζάλη
  • κοιλιακό άλγος
  • αδυναμία
  • δυσκολία στην ομιλία ή το περπάτημα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σοβαρή δηλητηρίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μυϊκή παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ το άτομο μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του. Όποιος φάει λαγοκέφαλο ή άλλο ύποπτο pufferfish χρειάζεται κατεπείγουσα ιατρική φροντίδα, ακόμη και αν τα συμπτώματα φαίνονται ήπια στην αρχή.

Γιατί είναι επικίνδυνο το δάγκωμα του λαγοκέφαλου;

Το Lagocephalus sceleratus έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος. Το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει βαθιές τομές, σύνθλιψη οστών, βλάβη στους τένοντες ή τα νεύρα και, σε κάποιες περιπτώσεις, μερικούς ακρωτηριασμούς δακτύλων.

Ένα δάγκωμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σοβαρός θαλάσσιος τραυματισμός. Πλύνετε την πληγή με καθαρό τρεχούμενο νερό, ελέγξτε την αιμορραγία με πίεση και ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν το δάγκωμα είναι βαθύ, αιμορραγεί έντονα, είναι επώδυνο, πρησμένο, μολυσμένο ή επηρεάζει μια άρθρωση του δακτύλου. Η πιθανότητα τετάνου μπορεί επίσης να χρειάζεται έλεγχο.

Τι πρέπει να κάνουν ψαράδες, κολυμβητές και μάγειρες;

Εάν πιάσουν λαγοκέφαλο στα δίχτυα, οι ψαράδες οφείλουν να μην τον πουλήσουν, οι μάγειρες να μην τον χειριστούν και οι πολίτες να μην τον αγγίξουν και να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε χειρισμός! Εάν είναι αναπόφευκτο, χρησιμοποιήστε εργαλεία ή χοντρά γάντια για να τον πετάξετε.

Μην βασίζεστε στην οσμή, τη γεύση, τη φρεσκάδα, το καθάρισμα, το φιλετάρισμα ή το μαγείρεμα για να κρίνετε την ασφάλεια. Ένα δηλητηριώδες pufferfish μπορεί να μοιάζει απόλυτα βρώσιμο, αλλά ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Smoothback Pufferfish (lagocephalus Inermis)

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένας έμπειρος σεφ να μαγειρέψει με ασφάλεια λαγοκέφαλο;

Κανείς δεν πρέπει να υποθέτει ότι αυτό το είδος είναι ασφαλές εάν παρασκευαστεί προσεκτικά. Η τοξίνη μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικούς ιστούς και οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν την εμπορία δηλητηριωδών προϊόντων pufferfish. Η αποφυγή είναι η ασφαλέστερη πρόληψη.

Τι γίνεται αν κάποιος έχει ήδη φάει μια μικρή ποσότητα;

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) και το Κέντρο Δηλητηριάσεων (2107793777). Μην περιμένετε για σοβαρά συμπτώματα, διότι η δηλητηρίαση από τετροδοτοξίνη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, από μυρμήγκιασμα ή ναυτία σε παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Είναι ο λαγοκέφαλος επικίνδυνος μόνο και μόνο επειδή ίσως κολυμπάει κοντά μου;

Συνήθως, οι κύριοι κίνδυνοι προέρχονται από τον χειρισμό, το πιάσιμο ή την προσπάθεια αφαίρεσής του από τα δίχτυα. Οι κολυμβητές πρέπει να διατηρούν απόσταση και να μην το αγγίζουν ή να το προκαλούν ποτέ.

Συμπέρασμα

Ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνο ψάρι με δύο τρόπους: το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραύμα και η σάρκα του μπορεί να προκαλέσει απειλητική για τη ζωή δηλητηρίαση από τετροδοτοξίνη αν την φάτε. Το μαγείρεμα, η κατάψυξη ή το καθάρισμα δεν το καθιστούν ασφαλές.

Εάν πιάσετε ή δείτε αυτό το ψάρι, αποφύγετε να το χειριστείτε και ενημερώστε τις τοπικές αρχές. Εάν κάποιος φάει οποιοδήποτε μέρος του ψαριού, θα πρέπει να ζητήσετε επειγόντως ιατρική συμβουλή.

Πηγές:
mdpi.com (1)
mdpi.com (2)
cfs.gov.hk
cdc.gov
legislation.gov.uk

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