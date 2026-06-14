Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030

«Παγώνουν» έως το 2030 τα όρια συνταξιδότησης - 250.000 ασφαλισμένοι αναμένεται να έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι το τέλος του 2026 

Newsbomb

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030
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  • Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα έως το 2030, σύμφωνα με κυβερνητικό σχεδιασμό.
  • Η επανεξέταση του συστήματος συνταξιοδότησης θα γίνει το 2030, με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αναλογιστικές μελέτες.
  • Το βασικό πλαίσιο ορίζει συνταξιοδότηση στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.
  • Το μοντέλο του ΟΟΣΑ που εξετάζεται συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, με προτάσεις για αναλογική αύξηση των ορίων ηλικίας.
  • Ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, δεν θα επηρεαστούν από μελλοντικές αλλαγές.
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Σε προσωρινή σταθερότητα εισέρχεται το πλαίσιο συνταξιοδότησης, καθώς δεν αναμένεται καμία μεταβολή στα ηλικιακά όρια έως το 2030. Η επανεξέταση του συστήματος μετατίθεται χρονικά, με φόντο τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αναλογιστικές μελέτες που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή της Κυριακής».

Η συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας δεν θα ανοίξει πριν από το 2030, έτος κατά το οποίο αναμένεται νέα αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, βάσει των δεδομένων για το προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μέχρι τότε, το υφιστάμενο πλαίσιο παραμένει σε ισχύ.

Σήμερα, τα βασικά όρια συνταξιοδότησης έχουν διαμορφωθεί στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, με το σύστημα να παραμένει αμετάβλητο για την επόμενη περίοδο, τουλάχιστον έως το 2030.

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών αποφάσεων εξακολουθεί να έχει το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επιβαρύνει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο μοντέλο του ΟΟΣΑ, που συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, όπως αναφέρεται στην κυριακάτικη εφημερίδα.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, εξετάζονται σενάρια αναλογίας 1 προς 1, όπου για κάθε ένα έτος αύξησης του προσδόκιμου ζωής αντιστοιχεί αντίστοιχη αύξηση ενός έτους στα όρια ηλικίας. Παράλληλα, στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι έχουν διατυπωθεί και πιο ήπιες εκδοχές προσαρμογής, με μικρότερη αναλογική αύξηση.

Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν επηρεάζονται

Ωστόσο, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν επηρεάζονται από πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι συνταξιοδοτήσεις λόγω αναπηρίας, οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι ένστολοι, καθώς και ασφαλισμένοι που πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Τα στοιχεία δείχνουν αυξητική τάση στις συνταξιοδοτήσεις, με δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις να καταγράφονται ήδη από τις αρχές του έτους. Οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες κάνουν λόγο για περαιτέρω πίεση στο σύστημα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του εργατικού δυναμικού.

Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ προβλέπουν ότι η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους θα επιδεινωθεί σημαντικά έως το 2050, ενώ οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ.

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