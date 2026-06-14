IDF: Μυστικοί χάρτες της Χεζμπολάχ βρέθηκαν σε σήραγγα - Το υπόγειο δίκτυο χρηματοδότησε το Ιράν

Επιχειρησιακούς χάρτες της Χεζμπολάχ, κρεμασμένους σε τοίχους υπόγειων τούνελ κάτω από την οροσειρά Μπόφορτ ανακάλυψαν στρατιώτες του IDF εξαλείφοντας μία ομάδα μαχητών κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του IDF, στην ίδια σήραγγα όπου ανακαλύφθηκαν και εξουδετερώθηκαν οι άνδρες της Χεζμπολάχ πριν από λίγες ημέρες, ισραηλινές μονάδες βρήκαν επιχειρησιακούς χάρτες στερεωμένους στους τοίχους.

Αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν πώς η στρατηγική κορυφογραμμή Beaufort επέτρεψε στη Χεζμπολάχ να συντονίσει και να πραγματοποιήσει στοχευμένα χτυπήματα κατά του βόρειου Ισραήλ.

Maps illustrating the threat posed by Hezbollah to communities in northern Israel were found in the underground tunnels beneath the Beaufort Ridge#idf #israel #lebanon #terror #war #ceasfire pic.twitter.com/BQDexalA1h — ilana israelov (@izrailov94) June 14, 2026

Σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, η δημιουργία, η ενίσχυση και ο εξοπλισμός υπόγειων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κάτω από την κορυφογραμμή Beaufort σχεδιάστηκε, εποπτεύτηκε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το ιρανικό καθεστώς για την υποστήριξη των δορυφόρων του στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης