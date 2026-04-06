Ένταση Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή: «Σκάσε τώρα μιλάω εγώ»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του δημόσια παρέμβαση ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσιάζοντας στην ολομέλεια τροπολογία με έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Η τροπολογία περιλαμβάνει οικονομική στήριξη των πληττόμενων κτηνοτρόφων και ενισχύει τις δράσεις ελέγχου και πρόληψης της νόσου, που απειλεί σοβαρά τον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο και την οικονομία της περιοχής. Με την προτεινόμενη τροπολογία, διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση κτηνιατρικού προσωπικού και η συνεργασία με ιδιώτες ειδικούς, ενώ επεκτείνονται τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό. Επιπλέον, καθορίζεται σαφές πλαίσιο αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές ζημίες.

Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε τη σημασία της αυστηρής τήρησης των βιοασφαλείας μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να μην επεκταθεί η νόσος πέρα από την πληγείσα περιοχή. «Η συνεργασία και η πειθαρχία στα μέτρα είναι κρίσιμες για να προστατεύσουμε την αγροτική παραγωγή και να περιορίσουμε την εξάπλωση της επιζωοτίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την παρουσίαση της τροπολογίας, ο υφυπουργός δέχθηκε αιχμηρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαχρονική διαφθορά και πελατειακές σχέσεις. Ο κ. Πολάκης ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα υπόθεσης διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αμφισβήτησε την ακεραιότητα του υφυπουργού, ζητώντας να αποκαλύψει την προέλευση του πτυχίου του.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατηγόρησε τον κ. Πολάκη για έλλειψη ηθικής και ζήτησε εξηγήσεις για τα «μαύρα βιβλία» που είχε ως δήμαρχος, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε έντονη και συνεχίστηκε με αλληλοκατηγορίες για τη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής ηθικής..