Ουάσιγκτον: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F/A-18 Hornet - Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος - Βίντεο

Snapshot Ένα μαχητικό F/A

18 Hornet συνετρίβη σε βουνό στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, προκαλώντας πυρκαγιά σε θαμνώδη δασική έκταση.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια και νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα.

Η συντριβή συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαίδευσης κοντά στη λίμνη Ρίμροκ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Δασική Υπηρεσία ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και προφύλαξαν τις κοντινές κατοικίες.

Η αιτία της συντριβής ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ο πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους γλίτωσε με ελαφρά τραύματα, αφού το αεροσκάφος συνετρίβη σε βουνό της πολιτείας της Ουάσιγκτον και προκάλεσε πυρκαγιά σε θαμνώδη δασική έκταση το Σάββατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε ανακοίνωση της 11ης Ομάδας Αεροσκαφών Πεζοναυτών, που υπάγεται στην 3η Πτέρυγα Αεροσκαφών Πεζοναυτών, η συντριβή που σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι περιγράφεται ως «μη θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα» στο οποίο εμπλέκεται ένα από τα αεροσκάφη F/A-18 Hornet της μονάδας, από την Αεροπορική Βάση Πεζοναυτών Miramar στην Καλιφόρνια.

Αναφέρει ότι το μαχητικό αεροσκάφος «διεξήγαγε προγραμματισμένη εκπαίδευση» όταν συνετρίβη, ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια και αξιωματικοί του τοπικού γραφείου του σερίφη ανέσυραν τον πεζοναύτη.

JUST IN— ??✈️



A U.S. Navy F/A-18 CRASHED near Rimrock Lake along Washington State's famous VR-1355 low-level training route.



?The pilot successfully ejected from the Fighter Plane .



Big Beautiful Plane Gone pic.twitter.com/hxxkVOWfwj — INTEL24X7 (@THEIntel24x7) June 14, 2026

Ο πιλότος νοσηλεύτηκε μετά τη συντριβή κοντά στη λίμνη Ρίμροκ, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάτσες. Ένας βοηθός σερίφη του Τμήματος της Κομητείας Γιακίμα που βρισκόταν στο ορεινό πέρασμα ήρθε σε επαφή με τον πιλότο μετά τη συντριβή, ανέφερε το τμήμα, σύμφωνα με το NBC.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι αυτή και η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν σε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα συντρίμμια.

«Οι μονάδες μας έχουν ολοκληρώσει την προστασία των κτιρίων κοντά στις καλύβες του Bear Creek και μόλις αποχώρησαν από τον τόπο του συμβάντος», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το πυροσβεστικό όχημα θα παραμείνει στον τόπο του συμβάντος και πιθανόν θα επιστρέψει την Κυριακή «για να υποστηρίξει τις εργασίες κατάσβεσης της πυρκαγιάς».

A U.S. F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Washington state, sparking a wildfire



The pilot successfully ejected and was taken to a hospital. The cause of the crash is under investigation. pic.twitter.com/rQHEkN0RRk — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

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