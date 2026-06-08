Δομινικανή Δημοκρατία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων
Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο αεροδρομίου στη Λα Ρομάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τον απολογισμό να παραμένει άγνωστος.
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- Ιδιωτικό επιχειρηματικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream G200 συνετρίβη στον διάδρομο αεροδρομίου στη Λα Ρομάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.
- Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί και ο αριθμός των επιβαινόντων παραμένει άγνωστος.
- Βίντεο δείχνουν πυκνό καπνό και επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο σημείο της συντριβής.
- Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα, σημαντικό τουριστικό προορισμό στη Δομινικανή Δημοκρατία.
- Το 2021 είχε σημειωθεί άλλο θανατηφόρο δυστύχημα με ιδιωτικό αεροσκάφος στη χώρα, με εννέα νεκρούς.
Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Κυριακή στον διάδρομο διεθνούς αεροδρομίου κοντά στη Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με πηγή των αερολιμενικών αρχών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, Έκτορ Πορσέγια, ανέφερε ότι οι συνθήκες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον απολογισμό.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο, ενώ υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος ήταν επιχειρηματικό τζετ τύπου Gulfstream G200, το οποίο, ανάλογα με τη διαμόρφωσή του, μπορεί να μεταφέρει από 8 έως 18 άτομα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ιδιωτικό εμπορικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα.
Το 2021, εννέα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα με ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Πορτορικανός μουσικός παραγωγός Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός ως Flow La Movie.
Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχθηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, αποτελώντας τον δεύτερο σημαντικότερο τουριστικό προορισμό στη Λατινική Αμερική.