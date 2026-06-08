Δομινικανή Δημοκρατία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

Snapshot Ιδιωτικό επιχειρηματικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream G200 συνετρίβη στον διάδρομο αεροδρομίου στη Λα Ρομάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί και ο αριθμός των επιβαινόντων παραμένει άγνωστος.

Βίντεο δείχνουν πυκνό καπνό και επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο σημείο της συντριβής.

Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα, σημαντικό τουριστικό προορισμό στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το 2021 είχε σημειωθεί άλλο θανατηφόρο δυστύχημα με ιδιωτικό αεροσκάφος στη χώρα, με εννέα νεκρούς. Snapshot powered by AI

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Κυριακή στον διάδρομο διεθνούς αεροδρομίου κοντά στη Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με πηγή των αερολιμενικών αρχών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, Έκτορ Πορσέγια, ανέφερε ότι οι συνθήκες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον απολογισμό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο, ενώ υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Another visual of the Gulfstream G200 aircraft with registration N318JK, that had departed from La Romana bound for Austin Airport, Texas, United States.



Initial information indicates hydraulic problem due to which the emergency situation occurred that forced the crew to return… https://t.co/4ldQz9XUCr pic.twitter.com/HkFmG1RNol

— FL360aero (@fl360aero) June 7, 2026



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος ήταν επιχειρηματικό τζετ τύπου Gulfstream G200, το οποίο, ανάλογα με τη διαμόρφωσή του, μπορεί να μεταφέρει από 8 έως 18 άτομα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ιδιωτικό εμπορικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα.

Jet ejecutivo se estrelló en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana; dos tripulantes murieron.



Un jet ejecutivo Gulfstream G200 matrícula N318JF se estrelló la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de República… https://t.co/opWLaB1MRi pic.twitter.com/EsmsFuTwNa

— Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) June 7, 2026



Το 2021, εννέα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα με ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Πορτορικανός μουσικός παραγωγός Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός ως Flow La Movie.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχθηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, αποτελώντας τον δεύτερο σημαντικότερο τουριστικό προορισμό στη Λατινική Αμερική.