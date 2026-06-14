Ελευσίνα: Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3 Orion εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Το αεροσκάφος διαθέτει νέας γενιάς ψηφιακό πιλοτήριο, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και το εγχώρια αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης αποστολών MIMS.

Ο εκσυγχρονισμός επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους κατά 15.000 ώρες πτήσης και ενισχύει τις δυνατότητες επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ύψους σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων και εγκεκριμένο από το ΚΥΣΕΑ το 2015

Η παράδοση του επόμενου αναβαθμισμένου αεροσκάφους αναμένεται σύντομα, ενισχύοντας τη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική στιγμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις καταγράφηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, όπου παραδόθηκε επίσημα στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού το πρώτο πλήρως εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3 Orion, σηματοδοτώντας την επανένταξή του σε αναβαθμισμένη επιχειρησιακή μορφή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσης ζωής (MLU) από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Πρόκειται για το αεροσκάφος με πλευρικό αριθμό ΠΝ-415, το οποίο επιστρέφει πλέον σε ενεργό ρόλο ως προηγμένη πλατφόρμα επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η παράδοση του αναβαθμισμένου P-3 Orion χαρακτηρίζεται ως κομβικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών επιχειρησιακών μέσων, καθώς το αεροσκάφος φέρει εκτεταμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις που επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του κατά 15.000 ώρες πτήσης, προσδίδοντας νέα επιχειρησιακή προοπτική στον στόλο.

Το εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος διαθέτει ψηφιακό πιλοτήριο νέας γενιάς (glass cockpit), σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, καθώς και το εγχώρια ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης αποστολών MIMS της Scytalys, το οποίο ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες επιχειρησιακού συντονισμού.

Η πρόσφατη δοκιμαστική πτήση του ΠΝ-415 επιβεβαίωσε την πλήρη λειτουργικότητα όλων των νέων συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω επιχειρησιακή του αξιοποίηση.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ το 2015 και αφορά έως πέντε αεροσκάφη P-3B του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί επένδυση ύψους σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων. Παρότι είχε υπάρξει σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους σηματοδοτεί την ουσιαστική επανεκκίνηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επόμενο αναβαθμισμένο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού και τη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας.