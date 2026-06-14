Η Θεσσαλονίκη χορεύει σήμερα ζεϊμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Γκίνες 

Στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, μεγάλη δράση με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών που χορεύουν ζεϊμπέκικο, με στόχο να σπάσουν το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία.

Η εκδήλωση, που γίνεται στις 12 το μεσημέρι από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της ΕΕΝΑΣΔ, φιλοδοξεί να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου με 754 συμμετέχοντες.

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία, αφού η χορογραφία διδάσκεται επί τόπου, ενώ η δράση στέλνει και μήνυμα για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, τονίζοντας τα οφέλη του χορού στην υγεία και την κοινωνικοποίηση.