Τεστ εγκυμοσύνης με βάτραχο: Οι γυναίκες μάθαιναν αν περίμεναν παιδί μέσω του αμφίβιου

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η διάγνωση της εγκυμοσύνης βασιζόταν σε μια ασυνήθιστη μέθοδο: τη χρήση ζωντανών βατράχων που αντιδρούσαν στις ανθρώπινες ορμόνες.

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