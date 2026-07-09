Μετά τον εντοπισμό ουκρανικού drone στη Λευκάδα, πολεμικά πλοία περιπολούν στο Ιόνιο

Η ελληνική πλευρά λαμβάνει αυξημένα μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού

Newsbomb

Μετά τον εντοπισμό ουκρανικού drone στη Λευκάδα, πολεμικά πλοία περιπολούν στο Ιόνιο
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Ο εντοπισμός ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, στις αρχές Μαϊου του 2026, θεωρήθηκε ένα πρωτοφανές γεγονός αφού εκτιμήθηκε ότι πιθανόν το Κίεβο να επιχειρήσει χτυπήματα σε ναυτικούς στόχους ρωσικού ενδιαφέροντος ακόμη και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων ή σε θαλάσσιες ζώνες ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone, την επίσημη επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένο όχημα ουκρανικής κατασκευής από τον στολίσκο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και την επίσημη συγγνώμη από το Κίεβο, η ελληνική πλευρά λαμβάνει αυξημένα μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.

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Στο πλαίσιο αυτό, πλοία του στόλου βρίσκονται σε διασπορά στο Ιόνιο πέλαγος προκειμένου να ελέγχουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και να αποτρέψουν πιθανή απόπειρα επανάληψης της πιθανής παρουσίας ναυτικού drone στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το Newsbomb δείχνουν την πυραυλάκατο Ρουσσέν, με κωδικό αριθμό P-67, στο λιμάνι της Ιθάκης.

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Η ΤΠΚ Ρουσσέν ελλιμενίστηκε στην Ιθάκη πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο περιπολιών που εκτελεί στην περιοχή των Επτανήσων. Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο, από τη δύναμη των ταχέων περιπολικών του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μπορεί μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 34 κόμβων και είναι εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα (επιφανείας-επιφανείας) τύπου Exocet, πυροβόλο Oto Melara και άλλα οπλικά συστήματα.

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