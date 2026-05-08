Θρίλερ στη Λευκάδα με το drone - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone (USV) βρέθηκε σε σπηλιά στα ανοιχτά της Βασιλικής Λευκάδας και μεταφέρθηκε για έλεγχο από το Λιμενικό Σώμα.

Το drone φέρει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας, που παραπέμπουν σε στρατιωτική ή επιστημονική χρήση.

Οι έλεγχοι για εκρηκτικά, συμπεριλαμβανομένης ανίχνευσης από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ήταν αρνητικοί.

Εξετάζονται τα ενδεχόμενα επιστημονικής χρήσης, όπως ωκεανογραφικής ή μετεωρολογικής, καθώς και πιθανής χρήσης για διακίνηση ναρκωτικών.

Το drone παραμένει υπό φύλαξη του Λιμενικού και ελέγχεται επιπλέον από ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Λευκάδας μετά τον εντοπισμό ενός θαλάσσιου drone στα ανοιχτά της Βασιλικής το μεσημέρι της Πέμπτης από ψαράδες, κοντά στο εμβληματικό Ακρωτήριο Δουκάτο (Κάβος της Κυράς).

Οι αλιείς εντόπισαν το μαύρο επιβλητικό ταχύπλοο μέσα σε μια σπηλιά, και το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία. Το σκάφος έμοιαζε με στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες-θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.

Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.

Πρόκειται για ένα USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες.

Τι λένε οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr το drone έχει μεταφερθεί πλέον σε λιμάνι της Αιτωλοακαρνανίας και φυλάσσεται από το Λιμενικό Σώμα. Στο drone έγινε εξονυχιστικός έλεγχος για να ελεγχθεί αν είναι στρατιωτικού τύπου κι αν φέρει εκρηκτικά.

Ο έλεγχος που έγινε κι από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για την ανίχνευση εκρηκτικών και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Εξετάζεται αν πρόκειται για επιστημονικό drone ωκεανογραφικού τύπου ή μετεωρολογικού, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται ακόμα και για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής πάντως, το drone παραμένει υπό την εποπτεία του Λιμενικού Σώματος, ενώ στο σημείο που φυλάσσεται έχει μεταβεί και ειδικό κλιμάκιο του Στρατού για να ελέγξει το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα.

Παραπέμπει σε Magura V5 καμικάζι USV

Το drone που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της νότιας Λευκάδας μοιάζει με το πολεμικό drone που κατασκευάζει ο ουκρανικός στρατός και δη στο μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας MAGURA V5.

Το MAGURA V5 μπορεί να διεξάγει επιχειρήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και να εκτελεί αποστολές κρούσης. Το drone έχει σχεδιαστεί για χρήση στην ανοιχτή θάλασσα. Έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία.

Το σχήμα του πυθμένα του κύτους του μη επανδρωμένου σκάφους υποδηλώνει ότι έχει σχεδιαστεί για να κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Το MAGURA V5 μπορεί να καλύψει απόσταση έως και 800 χιλιομέτρων. Το drone ελέγχεται με ένα ειδικό φορητό τηλεχειριστήριο με οθόνες και ένα σετ πλήκτρων και διακοπτών. Ο χειριστής παρατηρεί την κατάσταση γύρω από το drone με τη βοήθεια καμερών και μπορεί να το ελέγξει μέχρι τη στιγμή που θα χτυπήσει έναν συγκεκριμένο στόχο.

Τα χαρακτηριστικά του MAGURA V5 περιλαμβάνουν:

Μήκος: 5,5 μ.

Πλάτος: 1,5 μ.

Ταχύτητα πλεύσης: 22 κόμβοι;

Μέγιστη ταχύτητα: 42 κόμβοι.

Επικοινωνία: mesh radio με επαναλήπτη αέρος ή δορυφορική επικοινωνία.

Ως drone καμικάζι, μπορεί να χτυπήσει εχθρικά πλοία επιφανείας, τόσο στη θάλασσα όσο και σε στρατιωτικές βάσεις σε κόλπους. Για να το κάνει αυτό, ένα drone θαλάσσης μπορεί να μεταφέρει έως και 320 κιλά εκρηκτικών.

Τέτοια drones έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε ρωσικά πολεμικά πλοία και στις ναυτικές βάσεις του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην προσωρινά κατεχόμενη περιοχή.

