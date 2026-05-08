Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας

Μυστήριο με το drone καθώς είναι άγνωστη η προέλευσή του

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ψαράδες στη Λευκάδα εντόπισαν ένα τεχνολογικά προηγμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο.
  • Το σκάφος βρέθηκε μέσα σε σπηλιά με τη μηχανή σε λειτουργία, αλλά χωρίς πλήρωμα.
  • Το USV διαθέτει εξοπλισμό στρατιωτικής τεχνολογίας και χρησιμοποιείται για παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις.
  • Το Λιμενικό ανέλαβε την υπόθεση και διεξάγει έρευνες για την προέλευση και τον σκοπό του σκάφους.
  • Η παρουσία του USV στη Λευκάδα προκαλεί ανησυχίες και αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας.
Snapshot powered by AI

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική ανακάλυψαν ένα σπάνιο και τεχνολογικά προηγμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς.

Το σκάφος, που έφερε χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά με τη μηχανή του σε λειτουργία, αλλά χωρίς πλήρωμα.

Οι τοπικοί ψαράδες αντίκρισαν το μαύρο, ταχύπλοο σκάφος με αεροδυναμικό σχεδιασμό, εξοπλισμένο με αισθητήρες, κεραίες και συστήματα επικοινωνίας, στοιχεία που παραπέμπουν σε εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία. Αμέσως το δέσανε και τορυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου λίγο αργότερα ανέλαβε το περιστατικό το Λιμενικό Σώμα.

Το USV (Unmanned Surface Vehicle) αποτελεί μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση περιοχών, η συλλογή πληροφοριών και η εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη αξιοποιούνται και σε επιστημονικές έρευνες, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων σε δυσπρόσιτες ή επικίνδυνες ζώνες.

Η παρουσία του συγκεκριμένου USV στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του και τον σκοπό της αποστολής του.

Το Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών υπευθύνων και την πλήρη αξιολόγηση του σκάφους, ενώ η υπόθεση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων αρχών ασφαλείας και να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ανύπαρκτος ο εξηλεκτρισμός των ταξί στην Ελλάδα: Γιατί «φρενάρει» η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με σύγχρονα ηλεκτρικά

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (8/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα σπαρακτικά τελευταία λόγια της μητέρας 7χρονης που απήγαγε και στραγγάλισε κούριερ - «Σ'αγαπώ...»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντόπισε αδήλωτα ενοίκια σε πλατφόρμες του εξωτερικού – Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνία με τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο: Η ανάρτηση για το παιδί που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλεία - Τα πρώτα λόγια του οδηγού του βαν

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης σβήνει τη φωτιά της γκρίνιας στη ΝΔ – Μήνυμα ενότητας μετά τα «καρφιά» για υπουργούς και απουσίες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα – Η ψυχολογική κατάρρευση μετά την απώλεια του γιου τους

06:57ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF, NOAA και BOM επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο για Super El Niño - Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Η Παρθένα Χοροζίδου για τη Eurovision στο Newsbomb: «Πήγαμε στις πρόβες πολύ διαβασμένοι και έτοιμοι»

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ώρα για απαντήσεις και Final Four για τον Παναθηναϊκό AKTOR!

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (8/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με αστάθεια και σκόνη ο καιρός της Παρασκευής – Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα θρίλερ στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά και απειλές – Τραμπ: «Η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει»

05:54LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 8 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα θρίλερ στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά και απειλές – Τραμπ: «Η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει»

06:57ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF, NOAA και BOM επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο για Super El Niño - Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα – Η ψυχολογική κατάρρευση μετά την απώλεια του γιου τους

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνία με τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο: Η ανάρτηση για το παιδί που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλεία - Τα πρώτα λόγια του οδηγού του βαν

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ