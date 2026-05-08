Θρίλερ στη Λευκάδα: Εντοπίστηκε πολεμικό drone θαλάσσης προηγμένης τεχνολογίας

Η παρουσία του USV στη Λευκάδα προκαλεί ανησυχίες και αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική ανακάλυψαν ένα σπάνιο και τεχνολογικά προηγμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς.

Το σκάφος, που έφερε χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά με τη μηχανή του σε λειτουργία, αλλά χωρίς πλήρωμα.

Οι τοπικοί ψαράδες αντίκρισαν το μαύρο, ταχύπλοο σκάφος με αεροδυναμικό σχεδιασμό, εξοπλισμένο με αισθητήρες, κεραίες και συστήματα επικοινωνίας, στοιχεία που παραπέμπουν σε εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία. Αμέσως το δέσανε και τορυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου λίγο αργότερα ανέλαβε το περιστατικό το Λιμενικό Σώμα.

Το USV (Unmanned Surface Vehicle) αποτελεί μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση περιοχών, η συλλογή πληροφοριών και η εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη αξιοποιούνται και σε επιστημονικές έρευνες, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων σε δυσπρόσιτες ή επικίνδυνες ζώνες.

Η παρουσία του συγκεκριμένου USV στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του και τον σκοπό της αποστολής του.

Το Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών υπευθύνων και την πλήρη αξιολόγηση του σκάφους, ενώ η υπόθεση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων αρχών ασφαλείας και να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών.