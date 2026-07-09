Μειώσεις 5% σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα: Δείτε τη λίστα

Snapshot Από 31 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Οι μειώσεις θα διαρκέσουν από 2 έως 4 μήνες και αφορούν κατηγορίες όπως νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, έλαια, βρεφικά προϊόντα, αναψυκτικά, καθαριστικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα συμφωνίας κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ και η συμμετοχή των εταιρειών είναι εθελοντική.

Στόχος είναι η δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διαβίωσης και συντήρησης νοικοκυριού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα επιταχύνει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Snapshot powered by AI

Μειώσεις τιμών, τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, θα περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτές είναι οι κατηγορίες προϊόντων όπου θα μειωθούν οι τιμές

Σημειώνεται πως η μείωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Όπως αποφασίστηκε, οι κατηγορίες που θα δουν μείωση τιμών είναι οι εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

«Δραστική μείωση τιμών»

Αμέσως μετά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα - τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες».

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