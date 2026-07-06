Tέλος στο «πλαφόν»: Σε αυτά τα προϊόντα θα υπάρξει μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο στα ράφια

Snapshot Το πλαφόν στις τιμές έληξε στις 30 Ιουνίου, αλλά υπήρξε «πάγωμα» τιμών για περίπου 2.000 προϊόντα τον Ιούλιο και Αύγουστο.

Κατά την περίοδο του πλαφόν καταγράφηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών 6%.

Από τον Σεπτέμβριο προβλέπεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων.

Από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν 1.898 υποτιμήσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, κυρίως στο νωπό κρέας.

Άλλες σημαντικές μειώσεις τιμών αφορούν τον συσκευασμένο καφέ, τα τυριά, το ελαιόλαδο, και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Snapshot powered by AI

Σε εφαρμογή βρίσκεται η συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με αλλαγές τόσο στο καθεστώς των τιμών όσο και στη διαμόρφωση βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πλαφόν στις τιμές έληξε στις 30 Ιουνίου, ωστόσο συμφωνήθηκε το «πάγωμα» των τιμών για περίπου 2.000 προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Όπως αναφέρεται, κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαφόν καταγράφηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών της τάξης του 6%.

Παράλληλα, προβλέπεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών αγαθών από τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των μέτρων συγκράτησης του κόστους διαβίωσης.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται 1.898 υποτιμήσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου. Οι περισσότερες αφορούν το νωπό κρέας, με 1.116 μειώσεις τιμών συνολικά (907 στο μοσχάρι και 209 στο χοιρινό).

Ακολουθούν 120 υποτιμήσεις στον συσκευασμένο καφέ, 63 στα τυριά, 44 στο ελαιόλαδο, 35 σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, 29 στα μπισκότα, 27 στα αναψυκτικά και 19 στα ζυμαρικά, ενώ 445 μειώσεις καταγράφονται σε άλλες βασικές κατηγορίες προϊόντων.