Τρίκαλα: Ξύπνησε κι αντίκρισε άνδρα πάνω από το κεφάλι της - Τον απώθησε με μπρίκι, τράπηκε σε φυγή

Snapshot Μια γυναίκα στα Τρίκαλα ξύπνησε και βρήκε έναν άγνωστο άνδρα πάνω από το κρεβάτι της μέσα στο σπίτι της.

Ο άνδρας είχε βγει νωρίτερα από το σπίτι του και εισήλθε παράνομα στην κατοικία της γυναίκας.

Η γυναίκα απώθησε τον εισβολέα με ένα μπρίκι, αναγκάζοντάς τον να φύγει.

Η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα και τον μετέφερε στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου Τρικάλων για εξέταση.

Δεν υπήρξε επίθεση ή τραυματισμός της γυναίκας, ενώ ο άνδρας μιλούσε ασυνάρτητα κατά τη μεταφορά του. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Πέμπτης μια γυναίκα στα Τρίκαλα, όταν άνοιξε τα μάτια της και είδε έναν άγνωστο άνδρα να βρίσκεται μέσα στο υπνοδωμάτιό της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν.

Σύμφωνα με το trikalopinion.gr, ο άνδρας είχε βγει νωρίτερα από το σπίτι του, υπό συνθήκες που διερευνώνται, και στη συνέχεια εισήλθε στην κατοικία της γυναίκας.

Παρά το σοκ που υπέστη, η γυναίκα αντέδρασε με αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Πήρε ένα μπρίκι και καταδίωξε τον εισβολέα, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Λίγο αργότερα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε τον άνδρα και τον μετέφερε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για εξέταση. Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ακούσια νοσηλεία του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν επιτέθηκε ούτε τραυμάτισε τη γυναίκα, ενώ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να μιλούσε ασυνάρτητα.