Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Ζάκυνθο καθώς μαχητικό F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε παράλληλα μικρής έκτασης φωτιά η οποία κατασβέστηκε άμεσα.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, το αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα πέδησης και έτσι το αεροπλάνο προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.