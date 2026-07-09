Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τη φωτιά

Snapshot Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο λόγω βλάβης.

Ο πιλότος βγήκε σώος από το αεροσκάφος και είναι καλά στην υγεία του.

Το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την προσγείωση, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με αφρό.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης.

Τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και στη συνέχεια τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και πρόλαβε να βγει σώος από το αεροσκάφος στο οποίο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ έριξαν και αφρό στον αεροδιάδρομο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Δείτε το συγκλονιστικό video με το φλεγόμενο F-16 στον αεροδιάδρομο:

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