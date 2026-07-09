Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb: Tο F-16 στη Ζάκυνθο φλέγεται ολοσχερώς στο αεροδρόμιο

Snapshot Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ο πιλότος ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές και έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος.

Οι πολιτικές πτήσεις στη Ζάκυνθο διακόπηκαν προσωρινά για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο χειριστής πρόλαβε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο αεροσκάφος με ασφάλεια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν βοήθησε το πυροσβεστικό όχημα στην απομάκρυνσή του. Snapshot powered by AI

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

Ο πιλότος του μαχητικού F-16, το οποίο ήταν αναβαθμισμένο Viper και ήταν ένα εκ των 54 που έχει η Πολεμική Αεροπορία, είχε ειδοποιήσει εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σε συννενόηση που διεκπαιραιώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, ο χειριστής του μαχητικού F-16 έλαβε οδηγίες για άμεση προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Οι Αρχές του Πολιτικού Αερολιμένα του νησιού τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και για όσο χρειαζόταν σταμάτησαν οι προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών στη Ζάκυνθο.

Η επιλογή της αναγκαστικής προσγείωσης στη Ζάκυνθο δείχνει ότι το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που ο χειριστής του μαχητικού δεν είχε καν στη διάθεσή του τα πολύ λίγα λεπτά- 3 έως 4- που απαιτούνται για ένα F-16 προκειμένου να διανύσει την απόσταση μέχρι τον Άραξο.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, το αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα πέδησης και έτσι το αεροπλάνο προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο.

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Το μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 φλέγεται ολοσχερώς. Ο χειριστής του μαχητικού ευτυχώς πρόλαβε και εγκατέλειψε το μαχητικό αεροσκάφος εγκαίρως.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διασαφηνιστεί αν το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που προσέγγισε το F-16 και κατέσβησε τη φωτιά βοήθησε τον πιλότο του F-16 να απομακρυνθεί από το φλεγόμενο μονοκινητήριο μαχητικό αεροσκάφος ή ο χειριστής πήδηξε μόνος του από το cockpit του jet της Πολεμικής Αεροπορίας.

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